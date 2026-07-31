Vjenčanje ovog vikenda? Ronaldo i Georgina uživaju na jahti, no jedna fotka s odmora raspirila je glasine

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez uživaju u odmoru na Mallorci, no umjesto njihovog luksuznog putovanja, najveću pažnju ponovno su privukli dijamantni prstenovi koje nose na istoj ruci.

Cristiano Ronaldo i njegova zaručnica Georgina Rodriguez posljednjih dana ne prestaju puniti naslovnice. Slavni par trenutačno odmara na španjolskoj Mallorci, gdje su snimljeni na luksuznoj jahti, a Georgina je na društvenim mrežama podijelila i fotografije iz privatnog zrakoplova.

Na jednoj od fotografija poziraju držeći se za ruke tijekom obroka u zrakoplovu, a upravo je taj detalj privukao najveću pozornost njihovih obožavatelja. I Ronaldo i Georgina nose upečatljive dijamantne prstenove na prstenjaku lijeve ruke, što je ponovno rasplamsalo nagađanja da bi se uskoro mogli vjenčati.

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez Foto: Instagram

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez - 2 Foto: / SplashNews.com / Splash / Profimedia

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Georgina već neko vrijeme nosi raskošan zaručnički prsten s velikim dijamantom, čija se vrijednost prema procjenama stručnjaka mjeri u milijunima eura. Sada je pažnju privukao i Ronaldov novi dijamantni prsten, zbog kojeg mnogi vjeruju da je riječ o simboličnoj potvrdi da se veliki dan približava.

Georgina Rodriguez i Cristiano Ronaldo - 1 Foto: Instagram

Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez Foto: Instagram

Dodatni poticaj glasinama dali su i navodi pojedinih portugalskih medija da bi se ceremonija mogla održati već 1. kolovoza. Ipak, unatoč brojnim špekulacijama, par još uvijek nije službeno potvrdio ni datum ni mjesto vjenčanja, a dio medija u međuvremenu je objavio kako zasad nema vjerodostojne potvrde da će se ono doista održati ovog vikenda.

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Podsjetimo, Ronaldo i Georgina zajedno su od 2016. godine, zaručili su se prošle godine te zajedno odgajaju petero djece. Njihova ljubavna priča već godinama intrigira javnost, pa svaka nova zajednička fotografija izaziva lavinu komentara, a ove su se glasine dodatno pojačale nakon što su zajedno viđeni na odmoru na Mallorci i ukrcavanju na luksuznu jahtu.

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