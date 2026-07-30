Zašto ove holivudske zvijezde i u osmom desetljeću izgledaju toliko mladoliko?

Holivudske zvijezde koje su obilježile osamdesete i devedesete danas su zakoračile u sedmo i osmo desetljeće života, no mnoge i dalje izgledaju impresivno, a neke od njih otkrile su jednostavne navike kojima, kako tvrde, duguju svoj mladolik izgled.

Dok mnogi holivudski velikani iz devedesetih danas rijetko izlaze pred kamere, svaki njihov povratak u javnost izazove pravo oduševljenje. Osim zbog novih projekata, pažnju plijene i izgledom zbog kojeg mnogi ne mogu vjerovati koliko dobro izgledaju u sedmom i osmom desetljeću života.

Najnoviji primjer je Geena Davis, koja se nakon dulje pauze vratila na male ekrane u Netflixovoj znanstvenofantastičnoj seriji ''The Boroughs''. Sedamdesetogodišnja glumica na promociji serije oduševila je svježim izgledom, a ne skriva da iza svega ne stoje skupi tretmani, već jedna navika koje se pridržava desetljećima.

Geena Davis - 2 Foto: Afp

Geena Davis Foto: Profimedia

"Uvjerena sam da je velik dio razloga taj što izbjegavam sunce. Uvijek koristim kremu sa zaštitnim faktorom. Tako je još otkad sam imala 22 godine. Mislim da mi je upravo to spasilo kožu", ispričala je za NewBeauty.

I nije jedina koja vjeruje da je zaštita od sunca najbolji saveznik mladolikog izgleda.

Jedna od najljepših glumica devedesetih, Michelle Pfeiffer, također ističe da ne postoji čarobna formula za vječnu mladost. Umjesto toga, oslanja se na dovoljno sna, redovitu tjelovježbu, organsku prehranu i njegu kože.

Michelle Pfeiffer (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

"To je ono što nitko ne želi čuti – morate se zdravo hraniti, vježbati i dovoljno spavati", rekla je u emisiji Lorraine.

Dodala je i da ljudi često traže "čudesno rješenje", ali ono ne postoji.

"Kada ne pazim na prehranu, popijem previše vina i ne brinem o sebi, to se odmah vidi. To je cijela tajna – zapravo nema nikakve tajne."

Prema izvorima bliskim glumici, koristi isključivo organske proizvode za njegu kože, izbjegava agresivne kemijske tretmane te pažljivo bira i ono što jede.

Sličnu filozofiju ima i Kim Basinger, koja se posljednjih godina rijetko pojavljuje u javnosti, no svaki njezin izlazak izazove lavinu komentara. Izvori tvrde da glumica pije velike količine vode, izbjegava kofein i svakodnevno koristi zaštitni faktor.

"Kaže da je upravo izbjegavanje sunca najveći razlog zbog kojeg joj koža i dalje izgleda tako dobro", tvrdi izvor blizak glumici.

Kim Basinger - 12 Foto: Profimedia

Kim Basinger (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

Ipak, pojedini estetski kirurzi smatraju da je Kim vjerojatno koristila i neke estetske tretmane protiv bora.

Za razliku od toga, britanska oskarovka Emma Thompson otvoreno govori protiv estetskih zahvata. Botoks i filere nazvala je oblikom "kolektivne psihoze", a u razgovoru za People poručila je:

"Zašto biste to učinili sebi? Jednostavno ne razumijem."

Glumica smatra da žene trebaju imati pravo prirodno starjeti bez pritiska da izgledaju desetljećima mlađe.

S istim stavom slaže se i Julie Walters, koja je jednom prilikom izjavila:

"Kad bi svi radili facelifting, tko bi glumio starije ljude? Trebamo prava lica!"

Julie Newmar - 12 Foto: Profimedia

Julie Newmar - 13 Foto: Profimedia

Nakon borbe s rakom debelog crijeva znatno je usporila tempo života, no i danas oduševljava prirodnim izgledom na rijetkim javnim događanjima.

Jane Seymour, koja je ove godine navršila 75 godina, tvrdi da se nikada nije oslanjala na filere ili lasere. Umjesto toga njeguje mediteransku prehranu, redovito vježba pilates i smatra da je starenje dar.

"Nemam želju ponovno izgledati kao da imam 30 godina", poručila je.

Jane Seymour - 4 Foto: Profimedia

Jane Seymour - 1 Foto: Profimedia

Jedna od najvećih ikona romantičnih komedija devedesetih, Andie MacDowell, posljednjih je godina postala simbol prirodnog starenja zahvaljujući sijedoj kosi koju s ponosom nosi.

"Umorna sam od pokušavanja da budem mlada. Bila sam mlada. Ne želim više održavati tu iluziju", iskreno je priznala.

Andie MacDowell (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

Aktivan život, hidratacija kože i zaštita od sunca ostali su važan dio njezine svakodnevice.

Među glumcima koji i u sedmom desetljeću plijene pažnju izgledom je i Pierce Brosnan. Nekadašnji James Bond tvrdi da su za njegovu vitalnost zaslužni aktivan način života, boravak u prirodi i pozitivan pogled na život.

Pierce Brosnan Foto: Profimedia

Pierce Brosnan - 3 Foto: Profimedia

U šali je dodao da su za njegov mladolik izgled zaslužni i irski geni, gusta keltska kosa, ali i – krumpir, maslac i Guinness.

Iako svatko od njih ima svoju rutinu, jedna se navika provlači kroz gotovo sve njihove priče – redovita zaštita kože od sunca. Uz zdravu prehranu, dovoljno sna i kretanje, upravo je to savjet koji ove holivudske zvijezde najčešće izdvajaju kao svoju najveću tajnu mladolikog izgleda.

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