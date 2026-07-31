Uhvaćeni u strastvenim poljupcima: Kylian Mbappé i slavna glumica više ne skrivaju ljubav

Nakon napornog Svjetskog prvenstva Kylian Mbappé slobodne dane provodi u društvu španjolske glumice Ester Expósito, a najnovije fotografije s luksuzne jahte otkrivaju koliko su zaljubljeni.

Francuski nogometaš Kylian Mbappé odlučio je ljeto iskoristiti za odmor, a društvo mu pravi španjolska glumica Ester Expósito. Par je snimljen na luksuznoj jahti uz obalu Sardinije, gdje su izmjenjivali nježnosti i očito nisu marili za znatiželjne poglede.

Fotografi su ih uhvatili u strastvenom poljupcu i zagrljaju, čime su dodatno potaknuli nagađanja o njihovoj vezi. Na drugoj fotografiji Mbappé i zvijezda serije ''Élite'' zajedno su uživali na SUP dasci, upijajući sunce i kristalno čisto more.

Kylian Mbappe i Ester Exposito - 2 Foto: CIAOPIX / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Kylian Mbappe i Ester Exposito - 1 Foto: CIAOPIX / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Nogometaš Real Madrida bio je bez majice i u kupaćim hlačicama, dok je 26-godišnja glumica privlačila poglede u crveno-bijelom bikiniju. Djelovali su opušteno i nasmijano, a romantični prizori s jahte brzo su obišli društvene mreže.

Kylian Mbappe i Ester Exposito - 2 Foto: LAFATA / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Kylian Mbappe i Ester Exposito - 1 Foto: LAFATA / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

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Njihova se imena zajedno povezuju još od proljeća, no ni Mbappé ni Expósito svoju vezu nikada nisu službeno potvrdili. Unatoč tome, posljednjih mjeseci više su puta viđeni zajedno, a svaki novi zajednički izlazak dodatno raspiruje glasine da je riječ o jednoj od najatraktivnijih sportskih i glumačkih ljubavnih priča.

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Podsjetimo, Mbappé je nakon završetka nastupa Francuske na Svjetskom prvenstvu otputovao na odmor, a o njegovim danima provedenima na luksuznoj jahti u Porto Cervu već smo pisali. Ovoga puta fotografi su zabilježili i najromantičnije trenutke para, koji više ne skriva koliko uživa jedno u drugome.

Kylian Mbappe Foto: Afp

Ester Exposito Foto: IMAGO / imago stock&people / Profimedia

Više o lijepoj Ester čitajte OVDJE.

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