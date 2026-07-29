Svoje najdraže uspomene s Oliverom Dragojevićem s nama su podijelili njegovi najbliži

Teško je nabrojiti sve hitove Olivera Dragojevića, no mnogi ga pamte i po dobroti, jednostavnosti - svi kažu ''bio je čovjek''. Napustio nas je na današnji dan prije osam godina, no sjećanja ne blijede. Svoje najdraže uspomene s Oliverom s nama su podijelili njegov najbolji prijatelj Bata, udovica Vesna i Petar Grašo, kojem je stari morski vuk promijenio život.

''Jadan, umro je mlad, a trebao je još živit! Uvijek smo se mi šalili... Ja mu govorim ''Kad budeš imao 90 pa ćete dovest do klavira, pa ćeš svirat kao stari čovik...'', priča nam Goran Prizmić Bata, Oliverov prijatelj.



''Ne ostavlja me na miru! Gdje god uđem, u taxi, u dućan, svugdje, u Splitu, bilo gdje da uđem, on je na radiju, na televiziji. Ja se ne mogu njega riješit!'', u svom stilu govori Vesna Dragojević, Oliverova udovica.

Vesna Dragojević Foto: In Magazin



''Fali mi. Više se ne smijem kao što sam se nekad smijao. Prije je bilo svaki dan smijeh, a sad više nema smijeha, nema ničega'', doda je Bata.



Otišao je na današnji dan prije osam godina, a u našim srcima ostat će zauvijek.



''Njemu ta slava, a mi smo skupa bili 50 godina, nikad nisi osjetio da je on ono nešto grubo, ali ništa . Bio je domaći čovjek, ovdje bi na tri mjeseca došao, pustio bi bradu, u jednim gaćama cijelo ljeto'', priča nam Boris Guguić Brico, Oliverov prijatelj.

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''Što je najgore on uopće nije mislio da je on slavan. Nismo ni mi mislili. Kad je on umro onda se vidjelo koja je to faca bio i koji je to bio čovjek. Ali tada je to bilo normalno, ništa, isto kako i mi. Kako ostali, tako se ponašao i on'', priča nam Bata.



Kakav je bio po pitanju frizure? Jeli radio neke posebne želje?

''A ne, ne. Prije nego što bi išao u Split, onda bi došao, malo bi mu ćapa bradu, ošišao ga. Njemu nije bilo briga, kako ga ostrižeš, njemu je bilo dobro. Tako je bio tip'', otkriva nam Brico.

Oliver Dragojević - 2 Foto: In Magazin

Uvijek je bio takav?!

''Uvijek! Ali u svemu! To je čudo od čovjeka! Ne rodi se više taki!'', dodao je.



Oliver se uvukao u našu svakodnevicu i obogatio je pjesmom. Nekima je čak promijenio život.



''Primarna ideja mi je bila da idem u Ameriku igrat košarku i dobio sam stipendiju. I točno u tom mom previranju da li ići, da li ne ići, pojavio se Oliver sa idejom da sam ja izuzetno talentiran i da trebam pisat pjesme i pjevati. Tad su se stvari tako brzo odvile. Ako virujemo u onu tezu, a ja virujem da ništa nije slučajno. On je zaista nekako bio poslan a mi da posljednju moju odluku kojim putem ću krenuti'', ispričao nam je Petar Grašo.



Vesna je uz Olivera provela 44 godine. Upoznali su se '73-e u Dubrovniku.



''Da je on mene prvi dan pitao hoću li se udat za njega ja bih rekla DA. On je bio tako čudan meni, a ja sam tek završila školu, tek 19 godina, tko zna gdje mi je bila glava. Ja sam mislila van ići radit u Austriju, imala sam pozive, išlo je pola mog razreda, i da se mi nismo sreli tog 13.05., ja ne znam di bi ja zavrišla, a tko zna di bi on. Vjerojatno bi negdje vani svirao kao i prije'', priča nam Vesna.



Jednostavan, a tako velik. Možda je upravo to najveća Oliverova ostavština - pokazao nam je svima kako biti čovjek.



''Mi smo govorili o balunu, o ribanju. Poliitku nismo nikad spominjali. Nismo nikad ogovarali, nikad. On nikad nije nijednog pjevača ogovarao. Kad bi ga netko na televiziji izvrijeđao, onda mu kažu ''Ma što ovom ne vratiš?'' Ma pusti to, šta će ti to! Bog ga je uzeo rano, još je trebao živjeti barem 15 godina. Kako se on ponašao, ja sam mislio da je on zdraviji od mene deset puta. Ja bih se odmah promijenio za zdravlje između mene i njega, međutim, vidiš, došlo mu je te nevolje...'', priča nam Bata.

Oliver Dragojević - 5 Foto: In Magazin

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Sljedeće bi godine slavio 80-ti rođendan. Bila bi to fešta za pamćenje.



''Bila bi, bila bi. Rekao je...On bi sad svirao jazz. Vjerojatno ne bi više radio koncerte, jazz mu je bio najveća ljubav'', otkrila nam je Vesna.



Kao što je gospođa Vesna rekla na početku - ne možemo se riješiti Olivera i njegovih pjesma. Ni ne želimo.

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