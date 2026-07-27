Plovidba na valovima Oliverovih pjesama: Emocije i uspomene jače su nego ikad!

Brod iz sljedeće priče ne plovi samo prema Veloj Luci, nego i najljepšim uspomenama na Olivera Dragojevića. Emocije ni ove godine nisu izostale. Bezvremenski hitovi i priče njegovih prijatelja i kolega još su jednom pokazali zašto Oliverovo nasljeđe živi jače nego ikad. Donosimo dašak atmosfere s trajekta na kojem se glasnice nisu štedjele.

Na ovom posebnom brodu, uspomena na Olivera ne samo da ne blijedi, nego ispunjava svaki kutak srca. Na trajektu koji već osam godina iz Splita za Velu Luku plovi u čast Oliveru Dragojeviću, pjevalo se iz sveg glasa.

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''Evo, to je Oliver u svakodnevnom životu svih nas i ja stvarno ne vidim neki kraj kad će ovo sve stat! Ljudi ga toliko vole, on nam je toliko ostavio da mi ne možemo protiv toga!'', govori Marko Tolja.



''A on je poseban bio i užasno nam svima nedostaje i naš cilj je jednom godišnje spomenut se našeg prijatelja. Ja vam iskreno kažem, već davno sam rekao baš me briga tko šta priča, ja neću dozvolit da se Oliverovo ime zaboravi. Ta glazba neka dopre do mladih pogotovo i do svih nas barem jednom godišnje. Mislim da možemo bit bolji ljudi kroz tu mjuzu'', dodao je Ante Gelo.



''Zapravo je bilo jako spontano prvih godina, svi su svirali oko Gele, skupili se, svirali, pjevali, onda je to tako krenulo da se sve ovo organizira. Stvarno mislim da je Oliver toliko to zaslužio, najviše od svih'', priča Iva Ajduković.



Ova plovidba na valovima Oliverovih evergreena, početak je velolučkog tjedna posvećenog omiljenom glazbeniku.



''To je jednostavno neopisivo. Ta boja glasa, njegova karizma, interesantno je što mu je svaka pjesma hit, a to je samo zato što je on jedan jednostavan čovjek koji je prenosio emociju slušateljima. To je ono nešto i nijedan takav se više nikad neće rodit'', kaže Duška Brčić Šušak.



''Ja mislim da je Oliver obilježio hrvatsku glazbu, ali ju je obilježio svojim prekrasnim vokalom i interpretacijom, a najviše pjesmama koje su bezvremenske'', govori Iva Ajduković.



Kartu za ovaj trajekt katkad nije lako pronaći pa se plovidba planira mjesecima unaprijed.



Svaka pjesma dira ravno u srce, a teško je iz Oliverove glazbene karijere izdvojiti najdraže pjesme. Svatko ima svoju omiljenu.



Marku Tolji ove se godine ostvario jedan san. Objavio je pjesmu ''Ti si moja ljubav'', koja je spojila njegov i glas neprežaljenog Olivera, demo snimkom, koja je nastala 2004-e.



''Ja još uvijek ne vjerujem da se to dogodilo, to je sve jako čudno i meni prelijepo jer smo to planirali napraviti za njegova života. Pjesma nije došla, pjesma je sada došla, i uz blagoslov njegove obitelji. Hvala obitelji i svima koji su mi dali najljepši poklon za mojih 20 godina karijere kojih obilježavam ove godine'', rekao nam je Marko Tolja.

Nakon otvaranja manifestacije ''Trag u beskraju'' na trajektu, slijedi i bogat koncertni kulturno-sportski program na Korčuli.''29. je glavni koncert gdje će nastupiti Nina Badrić, Petar Grašo, Zorica Kondža, Jakov Jozinović, Tolja, Cvek, Ajdukovićka, klapa Ošjak, Ivica Sikirić, krasni izvođači, bit će fenomenalni. 30. je humanitarna utakmica, što mi je užasno dragi, to je nešto novo što smo pokrenuli. Zapravo Oliver ima prijatelje i iz glazbe, ali i iz nogometa. Tako da su tu prijatelji s baluna, tu su Dražen Zečić, Alen Nižetić, Hari Ronačević, Pero Panjković, Giulianno, tako a mislim da će biti veličanstveno. Igraju se utalmice gdje će biti četiri ekipe i onda se potpisuju dresovi tako da pozivamo sve na igralište u Veloj Luci, bit će fantastično'', najavio je Ante Gelo.Jasno je da će uspomena na Olivera i njegove pjesme živjeti vječno.

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