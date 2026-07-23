Od pada koji ga je umalo stajao života do plesnog podija : Upoznajte hrabrog Ivana!

Prošle su dvije godine otkako je kao 18-godišnjak doživio tešku nesreću i ostao nepokretan. Ivana Šćepinu, hrabrog mladića kojeg je bodrila cijela Hrvatska i kojem odustajanje nikada nije bilo opcija, posjetili smo u njegovu domu. Uvjerili smo se koliko je napredovao od dana koji ga je umalo stajao života. Zašto Ivek i njegovi roditelji mnogima mogu biti inspiracija, pogledajte u prilogu Jelene Prpoš.

Prognoze su bile kako Ivan neće govoriti ni hodati. No sve ih je demantirao. Snagom svoje volje, vedrim duhom i jakim karakterom ne samo da je ponovno na nogama već je i zaplesao na svojoj maturalnoj zabavi.



''Ivanova najveća pobjeda... što je ostao isti u glavi. On se po meni nije ništa promijenio'', kaže nam Ivanova Mama.

''Uvijek je bio borac. Društvo, za sport, za obitelj. Uvijek je bio borac. Nije nikada odustajao'', dodao je tata.Čak ni onda kada je bilo najteže. A bilo je. Nakon pada s visine od pet metara, prije nešto više od dvije godine, mjesec dana je bio u induciranoj komi. Jedan bezazlen odlazak po loptu na krov, umalo ga je stajao života. Oporavak je bio spor, bolan. I ne samo za Ivana, već i za cijelu obitelj.

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''Ja sam s njim postupala kao s malim djetetom. To je vjerojatno nekakva energija koja dolazi sama od sebe. Nema tu stajanja. Vi znate da to morate. To je vaše dijete i tu nije uopće u pitanju. To se mora i gotovo. I ne razmišljate o umoru ili o nekakvim drugim željama. Sve druge želje su po strani'', govore Ivanovi roditelji.

Ivan Šćepina - 5 Foto: In Magazin



I baš je ta ljubav, s nesrećom, još više ojačala.



Zato, možda čak i više od Ivana, ovoj mami s velikim M teško pada to što njezino dijete danas nema život kakav zaslužuje. Ne ide na fakultet, nema položen vozački ispit, ne trči više bezbrižno nogometnim terenom.

In Magazin: Ivan Šćepina



Kao utjehu , ali i dodatni motiv, zato često ima čast izvesti prvi udarac na utakmici svojeg Kurilovca.

Zašto voli nogomet.

''Jer mi je to od rođenja sve'', kaže nam.



''Dečki kad ga vide, to im daje dodatni naboj i žele za njega potegnuti i pokazati što znaju'', govori Vladimir Bačurin, predsjednik Udruge malonogometne ekipe Kurilovec.

U čemu Ivan nalazi snagu?



''U ljudima oko sebe'', govori nam.



Posebno veselo je bilo na proslavi Ivanova 19. rođendana, kada su se okupili prijatelji, obitelj, školski kolege, sugrađani, oni dobro poznati i oni manje poznati.



Prošle godine svi oni sudjelovali su i u humanitarnoj akciji "12. igrač. Ona je bila nužna jer su troškovi rehabilitacije i Ivanova liječenja premašili iznose ostvarive obitelji s prosječnim primanjima.



''Taj nogomet je nešto što nas spaja i napravili smo veliki turnir, bio je i koncert, ljudi su se uključivali, zvali. imali smo milijun pozova, obaveza'', kaže nam Vid Benčić, Ivanov kum.



Ivan je postao i sve to, ali i puno više Ivan je zaslužio.



''To je genijalac, to je hrabrica. To je borac'', govori Dalia Zubek, predsjednica humanitarne udruge-



Još jedna bitka tek je pred njim. Sljedeći tjedan Ivan ide na još jednu operaciju glave. Ovog puta riječ je o rekonstrukciji lubanje. Roditelji , naravno, ponovno strahuju, ali duboko u sebi znaju da će biti sve u redu.



Kako se priprema za operaciju?

''Molim se'', kaže nam.



Uz molitvu, ali i optimizam, Ivan hrabro nastavlja koračati preko svih svojih prepreka. Svakim danom sve samostalniji te pun želja i snova za budućnost.



''Da nastavi igrat nogomet. Bit će on stari, moj Ivek''.

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