Umirovio se s 22 godine, a danas je jedan od najmoćnijih ljudi europskog nogometa

Od dječaka koji je sanjao nogometnu karijeru do jednog od najutjecajnijih agenata u Europi, životna priča Andyja Bare prepuna je velikih preokreta, milijunskih transfera i ljubavi koja traje već više od desetljeća.

Malo tko je mogao pretpostaviti da će dječak koji je sanjao nogometnu karijeru jednog dana postati jedan od najmoćnijih ljudi europskog nogometnog tržišta. Andy Bara danas je ime koje se povezuje s milijunskim transferima, najvećim talentima i poslovima koji često pune naslovnice, a iza uspješne karijere krije se zanimljiva životna priča, ali i skladan obiteljski život s bivšom televizijskom voditeljicom Lanom Banely.

Andy Bara rođen je 7. prosinca 1982. godine u Zagrebu. Nogomet je zavolio još kao dječak, a prve korake napravio je u Dinamovoj školi nogometa. Kao veliki talent otišao je i u Valenciju, gdje je nastavio razvoj, no seniorsku karijeru gradio je u Španjolskoj i Poljskoj nastupajući za Logroñés, Legiju Varšavu i Świt Nowy Dwór Mazowiecki.

Andy Bara - 2 Foto: strukisa/Pixsell

Ipak, njegova igračka priča završila je mnogo ranije nego što je planirao. Već s 22 godine odlučio je zaključiti nogometno poglavlje i okrenuti se novom izazovu – poslu nogometnog menadžera.

Pokazalo se da je upravo to bila odluka koja mu je promijenila život. Osnovao je agenciju Niagara Sports Company i s godinama izgradio status jednog od najutjecajnijih nogometnih agenata u ovom dijelu Europe. Široj javnosti posebno je poznat kao čovjek koji je 2014. godine uvjerio tada 16-godišnjeg Danija Olma da napusti Barceloninu La Masiju i preseli u Dinamo Zagreb, potez koji se pokazao jednim od najvećih pogodaka u povijesti hrvatskog nogometa.

Andy Bara - 5 Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL/Pixsell

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Kroz njegovu agenciju prošli su brojni vrhunski igrači, među kojima su Lovro Majer, Kristijan Jakić, Josip Brekalo i Joško Gvardiol, a sudjelovao je i u brojnim velikim međunarodnim transferima.

Iako se o njegovim poslovnim potezima često govori, privatni život uspješno drži podalje od očiju javnosti.

Andy Bara - 3 Foto: Damir Krajac / CROPIX/Cropix

Već više od desetljeća u sretnom je braku s bivšom sportskom novinarkom, voditeljicom i nekadašnjom taekwondoašicom Lanom Banely, koja je godinama slovila za jednu od najljepših Hrvatica. Par se upoznao 2009. godine, a nakon četiri godine veze izgovorili su sudbonosno "da" 6. srpnja 2013. u Starogradskoj vijećnici na zagrebačkom Gornjem gradu. Na intimnoj ceremoniji okupili su samo najbliže, a Lana je tada privukla pažnju nesvakidašnjom narančastom vjenčanicom koju je kombinirala s plavim sandalama.

Njihova veza nije uvijek bila bez izazova. Tijekom godina pisalo se o prekidima i trzavicama, no uspjeli su prebroditi sve teškoće i danas slove za jedan od najskladnijih domaćih parova. U braku su dobili dvoje djece, kćer Naomi i sina Adriana, a zajedno se u javnosti pojavljuju vrlo rijetko.

Lana Banely i Andy Bara - 6 Foto: Damjan Tadic/Cropix

Lana Banely i Andy Bara - 3 Foto: Damjan Tadic/Cropix

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Lana se 2018. godine potpuno povukla s malih ekrana i posvetila novoj karijeri. Završila je studij dizajna interijera te danas vodi uspješan posao u tom području, dok sa suprugom i djecom uživa u mirnijem obiteljskom životu daleko od reflektora.

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