Kako izgleda kći Miroslava Škore? Glumi u njegovom novom spotu, a na pjesmi je radio i sin Matija

Nova pjesma Miroslava Škore donosi dirljivu obiteljsku priču, ali i rijetku priliku da javnost vidi njegovu kćer Ivanu Emily, koja je zablistala u glavnoj ulozi spota.

Miroslav Škoro predstavio je svoju novu pjesmu "Laži, Mare", a riječ je o jednom od njegovih najosobnijih glazbenih projekata dosad. Posebnost pjesme nije samo emotivna priča posvećena njegovoj pokojnoj majci Nediljki i baki Mari, već i činjenica da su u njezinu nastanku sudjelovala njegova djeca, kći Ivana Emily Škoro i sin Matija Škoro.

Škoro je na društvenim mrežama objavio fotografije iz spota snimljenog u Rašćanima kraj Imotskog, u autentičnom ambijentu Dalmatinske zagore. Posebnu pozornost privukla je njegova 34-godišnja kći Ivana Emily, koja se u spotu pojavljuje odjevena u tradicionalnu narodnu nošnju. U pojedinim scenama pjeva, a u drugima glumi, čime je dodatno naglasila emotivnu priču koju pjesma donosi.

Ivana Emily Škoro - 2 Foto: Instagram

Ivana Emily i Miroslav Škoro Foto: Instagram

Pjesma "Laži, Mare" prepjev je makedonske narodne pjesme "Laži, laži, Vere", u koju se Škoro, kako kaže, zaljubio na prvo slušanje. Ipak, odlučio joj je dati potpuno novu dimenziju i pretvoriti je u posvetu ženama koje su obilježile njegov život.

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"Moja pokojna majka Nediljka Škoro, rođena Gabelica, iz Podbablja Gornjeg u Imotskoj krajini, često je znala uzdahnuti: 'E, majko moja, pokojna Mare…'. Bio sam mlad i nisam razumio zašto joj svaki puta zasuze zelene oči", napisao je Škoro na Instagramu.

Ivana Emily Škoro - 3 Foto: Instagram

Tek godinama kasnije shvatio je dubinu majčine tuge. Njegova baka Mara Gabelica, djevojački Patrlj, preminula je 1943. godine tijekom poroda, ostavivši iza sebe supruga Marka i tri kćeri. Upravo su uspomene na baku, koje je godinama slušao kroz majčine priče, postale inspiracija za ovu pjesmu.

"Danas, u svojim šezdesetima, razumijem svoju Nediljku jer i sam znam ponekad uzdahnuti: 'E, majko moja, pokojna Nede…' i eto, tim uzdasima u čast prepjevao sam ovaj makedonski glazbeni dragulj", poručio je.

Ivana Emily Škoro - 2 Foto: Emica Elvedji/CROPIX

Matija i Miroslav Škoro Foto: Matija Habljak/Pixsell

Posebno je istaknuo koliko mu znači što su upravo njegova djeca sudjelovala u ovom projektu.

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"Pjesma je posveta mojoj majci Nedi i mojoj baki Mari. Snimili smo je moja djeca i ja. Ivana pjeva i glumi u spotu, Matija svira gitaru, a produkciju je radio moj cjeloživotni prijatelj Ivica Murat", napisao je.

Dok je Ivani ovo jedno od rijetkih javnih pojavljivanja, njezin mlađi brat Matija već je dobro poznat ljubiteljima Škorine glazbe. Već pet godina svira gitaru u očevu bendu, a njihova je glazbena suradnja započela još 2009. godine, kada je tada 14-godišnji Matija na koncertu u Areni Zagreb s ocem izveo gitaristički solo u pjesmi "Another Brick in the Wall". Škoro je više puta naglasio kako njegov sin mjesto u bendu nije dobio zbog prezimena, nego zahvaljujući talentu i predanom radu.

Matija Škoro - 2 Foto: Davor Javorovic/Pixsell

Nova pjesma tako nije samo glazbeni projekt, već i intimna obiteljska priča koja spaja tri generacije – uspomenu na baku Maru, ljubav prema majci Nediljki te zajedništvo koje danas dijeli sa svojom djecom.

O svojoj djeci i karijeri Škoro je ove godine govorio i u podcastu ''Nema labavo by IN magazin''. Gostovanje pogledajte OVDJE.

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Škoro je djecu dobio u braku sa suprugom Kim Ann. Više o njoj čitajte OVDJE.

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