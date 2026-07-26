Hrvatski nogometaš oženio kćer bivšeg Vatrenog! Na svadbi su bili Gvardiol i Jakić

Hrvatski nogometni reprezentativac Luka Ivanušec i njegova dugogodišnja partnerica Tia Vugrinec svoju su ljubav okrunili brakom na svečanom vjenčanju u Varaždinu.

Hrvatski reprezentativac Luka Ivanušec u subotu je oženio svoju dugogodišnju djevojku Tiju Vugrinec, kćer legendarnog hrvatskog nogometaša Davora Vugrinca.

Sudbonosno "da" mladenci su izrekli u crkvi svetog Nikole u Varaždinu, gdje su ih okružili članovi obitelji, prijatelji i brojni uzvanici. Među gostima su bili i Ivanuščevi reprezentativni suigrači Joško Gvardiol i Kristijan Jakić, koji nisu propustili uveličati jedan od najvažnijih dana u njegovu životu.

Vjenčanje Luka Ivanušec i Tia Vugrinec - 12 Foto: eVarazdin

Luka Ivanušec i Joško Gvardiol Foto: eVarazdin

Vjenčanje Luka Ivanušec i Tia Vugrinec - 10 Foto: eVarazdin

Vjenčanje Luka Ivanušec i Tia Vugrinec - 9 Foto: eVarazdin

Prije samog obreda varaždinskim ulicama prošla je vesela svadbena povorka uz glazbu uživo, a mladenci su, držeći se za ruke, izazvali oduševljenje brojnih građana i prolaznika koji su ih pozdravljali i upućivali im čestitke. Upravo su ti trenuci stvorili posebnu atmosferu koja će se dugo pamtiti.

Vjenčanje Luka Ivanušec i Tia Vugrinec - 8 Foto: eVarazdin

Vjenčanje Luka Ivanušec i Tia Vugrinec - 7 Foto: eVarazdin

Vjenčanje Luka Ivanušec i Tia Vugrinec - 6 Foto: BorisMatijasec

Vjenčanje Luka Ivanušec i Tia Vugrinec - 5 Foto: eVarazdin

Vjenčanje Luka Ivanušec i Tia Vugrinec - 4 Foto: BorisMatijasec

Kristijan Jakić Foto: eVarazdin

Vjenčanje Luka Ivanušec i Tia Vugrinec - 2 Foto: BorisMatijasec

Vjenčanje Luka Ivanušec i Tia Vugrinec - 1 Foto: BorisMatijasec

Mladenci su za prvi ples odabrali pjesmu ToMe, koji je video podijelio na svom Instagramu.

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Ljubavna priča Luke i Tije traje godinama. Iako se poznaju još od djetinjstva jer oboje dolaze iz Varaždina, njihov se put ponovno isprepleo tek nekoliko godina kasnije u Zagrebu. Prijateljstvo je ubrzo preraslo u ljubav, a zajedno su prvi put u javnosti viđeni krajem 2019. godine.

Luka Ivanušec i Tia Vugrinec - 3 Foto: Instagram

Nogometaš je jednom prilikom otkrio da ga je Tia osvojila svojom inteligencijom i ljepotom te da mu je, uz obitelj, najveća podrška u karijeri. Ona je završila studij na privatnom fakultetu, a prijatelji je opisuju kao vrijednu, ambicioznu i vedru mladu ženu. U posljednjih nekoliko godina živjela je s Lukom u Rotterdamu, gdje je pratila njegovu karijeru u Feyenoordu.

Luka Ivanušec i Tia Vugrinec - 4 Foto: Instagram

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Njihovu ljubav Ivanušec je u lipnju prošle godine okrunio romantičnim zarukama. Zaprosio je Tiju uz svijeće, latice ruža i posebno uređeni kutak uz more, a fotografije prosidbe tada su oduševile njihove pratitelje na društvenim mrežama.

Ovog vikenda još je jedan naš Vatreni uplovio u bračnu Luku, više pogledajte OVDJE.

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