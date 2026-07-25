Lepa Brena i Boba usidrili jahtu u Opatiji: S luksuznog plovila ušli su direktno u restoran

Uoči dva rasprodana koncerta na Krku, Lepa Brena i njezin suprug Slobodan Boba Živojinović nakratko su predahnuli u Opatiji, gdje su stigli luksuznom jahtom i uživali u poznatom restoranu uz more.
Lepa Brena i njezin suprug Slobodan Boba Živojinović ovih dana borave na Kvarneru, a prije nego što je započela koncertni vikend na Krku, odlučili su uživati u opuštenoj atmosferi Opatije.3 vijesti o kojima se priča 59 mu je godina Omiljeni Semir iz Cobre 11 danas izgleda potpuno drugačije, evo najnovijih fotografija glumca pogledajte fotke Kovačića i Izabel paparazzi uhvatili u društvu Haalanda na vjenčanju nogometaša u Italiji pjevala im vanna Vjenčao se Vatreni Toni Fruk! Njegov bivši suigrač snimio je prvi ples mladoženje i lijepe Slavonke
Poznati par stigao je luksuznom jahtom "Lady B", koju su usidrili uz opatijsku rivu, a potom su posjetili poznati restoran i hotel. Njihov dolazak nije prošao nezapaženo pa su se domaćini pohvalili fotografijama na društvenim mrežama.
"Neočekivani dragi gosti", poručili su uz fotografije Lepe Brene i Bobe Živojinovića, koji su pozirali nasmijani i odlično raspoloženi uz svoju impresivnu jahtu.
Pjevačica je tako pronašla malo vremena za predah sa suprugom prije dva rasprodana nastupa u klubu u Malinskoj, gdje će publiku zabavljati u subotu i nedjelju.
Lepa Brena Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL/Pixsell
Nedavno su fotografi s Brenom i Bobom na jahti uhvatili i Aleksandru Prijović i Filipa Živojinovića. Fotografije pogledajte OVDJE.
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