Lepa Brena i Boba usidrili jahtu u Opatiji: S luksuznog plovila ušli su direktno u restoran

Uoči dva rasprodana koncerta na Krku, Lepa Brena i njezin suprug Slobodan Boba Živojinović nakratko su predahnuli u Opatiji, gdje su stigli luksuznom jahtom i uživali u poznatom restoranu uz more.

Lepa Brena i njezin suprug Slobodan Boba Živojinović ovih dana borave na Kvarneru, a prije nego što je započela koncertni vikend na Krku, odlučili su uživati u opuštenoj atmosferi Opatije.

Poznati par stigao je luksuznom jahtom "Lady B", koju su usidrili uz opatijsku rivu, a potom su posjetili poznati restoran i hotel. Njihov dolazak nije prošao nezapaženo pa su se domaćini pohvalili fotografijama na društvenim mrežama.

"Neočekivani dragi gosti", poručili su uz fotografije Lepe Brene i Bobe Živojinovića, koji su pozirali nasmijani i odlično raspoloženi uz svoju impresivnu jahtu.

Pjevačica je tako pronašla malo vremena za predah sa suprugom prije dva rasprodana nastupa u klubu u Malinskoj, gdje će publiku zabavljati u subotu i nedjelju.

Lepa Brena Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL/Pixsell

Nedavno su fotografi s Brenom i Bobom na jahti uhvatili i Aleksandru Prijović i Filipa Živojinovića. Fotografije pogledajte OVDJE.

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