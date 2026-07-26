Evo kamo je Jakov Jozinović otišao prije koncerta u Mostaru, vjera mu puno znači

Uoči spektakularnog koncerta u Mostaru, Jakov Jozinović pronašao je vrijeme za duhovni mir te posjetio jedno od najpoznatijih hodočasničkih odredišta u regiji, Međugorje.

Jakov Jozinović nastavlja nizati uspjehe, a prije nego što je stao pred tisuće obožavatelja na mostarskom stadionu Kantarevac, odlučio je nakratko usporiti tempo i posjetiti Međugorje.

Na svom Instagram profilu podijelio je fotografiju ispred crkve sv. Jakova, a posebnu pažnju privukla je majica s natpisom: "Čuda su pod prstima, svijet u našim rukama."

Jakov Jozinović - 2 Foto: Instagram

Mladi pjevač dio je dana proveo i u šetnji Mostarom, gdje je obišao Stari most, prije nego što je navečer priredio koncert koji će mnogi dugo pamtiti.

Na rasprodanom Kantarevcu okupilo se više od pet tisuća ljudi, a publika je od prve do posljednje pjesme pjevala uglas s jednom od najvećih mladih glazbenih zvijezda regije. Interes za koncert bio je toliko velik da su organizatori zbog goleme potražnje pustili u prodaju dodatni kontingent ulaznica i proširili fan pit zonu.

Jakov Jozinović - 6 Foto: Denis Kapetanovic/Pixsell

Jakov Jozinović - 4 Foto: Denis Kapetanovic/Pixsell

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Jedan od najemotivnijih trenutaka večeri dogodio se kada je Jakov na pozornicu pozvao mladu obožavateljicu nakon što je pročitao njezino pismo. Djevojka nije mogla sakriti emocije, a zajedno su otpjevali njegov veliki hit, što je izazvalo oduševljenje publike i gromoglasan pljesak.

Jakov Jozinović - 5 Foto: Denis Kapetanovic/Pixsell

Jakov Jozinović - 3 Foto: Denis Kapetanovic/Pixsell

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