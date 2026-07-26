Pretraži
''čuda su...''

Evo kamo je Jakov Jozinović otišao prije koncerta u Mostaru, vjera mu puno znači

Piše J. C., Danas @ 10:16 Celebrity komentari
Jakov Jozinović - 1 Jakov Jozinović - 1 Foto: Instagram

Uoči spektakularnog koncerta u Mostaru, Jakov Jozinović pronašao je vrijeme za duhovni mir te posjetio jedno od najpoznatijih hodočasničkih odredišta u regiji, Međugorje.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije najkomentiranije
Marina Mamić transformirala se u Laminea Yamala
pogađate li tko je?
Pogledajte novu transformaciju naše vizažistice zbog koje je skupila preko 10 milijuna pregleda!
Jakov Jozinović prije koncerta u Mostaru posjetio Međugorje
''čuda su...''
Evo kamo je Jakov Jozinović otišao prije koncerta u Mostaru, vjera mu puno znači
Maksimirski zlatni dečko - Kako je Dani Olmo od sramežljivog tinejdžera postao prvak svijeta!
Maksimirski zlatni dečko
Kako je Dani Olmo od sramežljivog tinejdžera postao prvak svijeta?
Oženili su se nogometaš Luka Ivanušec i partnerica Tia Vugrinec
osvanule fotke
Hrvatski nogometaš oženio kćer bivšeg Vatrenog! Na svadbi su bili Gvardiol i Jakić
Intervju s Mijom Negovetić
''možda sam staromodna, ali...''
Od djevojčice koja je oduševila Hrvatsku do mlade žene koja zna što želi: Mia Negovetić otvorila nam je dušu!
Sjećate li se Semira iz "Cobre 11"? Bio je junak najluđih automobilskih potjera, a danas izgleda potpuno drukčije
59 mu je godina
Omiljeni Semir iz Cobre 11 danas izgleda potpuno drugačije, evo najnovijih fotografija glumca
Mateo i Izabel Kovačić bili su na vjenčanju poznatog nogometaša Gianluigija Donnarumme u Italiji
pogledajte fotke
Kovačića i Izabel paparazzi uhvatili u društvu Haalanda na vjenčanju nogometaša u Italiji
Vjenčao se Vatreni Toni Fruk s partnericom Karlom Bobić
pjevala im vanna
Vjenčao se Vatreni Toni Fruk! Njegov bivši suigrač snimio je prvi ples mladoženje i lijepe Slavonke
Priča o Andyju Bari
oženio domaću voditeljicu
Umirovio se s 22 godine, a danas je jedan od najmoćnijih ljudi europskog nogometa
Kako danas izgleda kći Miroslava Škore? Ivana Emily zvijezda je njegovog novog spota
dirljivi obiteljski projekt
Kako izgleda kći Miroslava Škore? Glumi u njegovom novom spotu, a na pjesmi je radio i sin Matija
Ella Dvornik u čipkastom donjem rublju stala za štednjak 4
''blago fotografu''
Ella Dvornik u čipkastim gaćicama stala za štednjak: ''Koja si ti bomba od žene, lijepo te gledati''
Sjećate li se Semira iz "Cobre 11"? Bio je junak najluđih automobilskih potjera, a danas izgleda potpuno drukčije 4
59 mu je godina
Omiljeni Semir iz Cobre 11 danas izgleda potpuno drugačije, evo najnovijih fotografija glumca
Mate Rimac priredio Willu Smithu iskustvo koje neće zaboraviti 3
provozao ga mate rimac
Will Smith došao u Hrvatsku pa ostao u šoku: "Nikada u životu nisam doživio ništa slično ovome!"
Justin Bieber na udaru kritičara na finalu Svjetskog prvenstva 3
NAJVEĆE RAZOČARANJE VEČERI?
Justina Biebera žestoko su napali zbog ovog poteza u finalu Svjetskog prvenstva
Nives Celzijus raspametila pratitelje novom objavom: U minijaturnom narančastom bikiniju pokazala svoje adute 3
guza u prvom planu
Nives u tanga-bikiniju zapaprila maštu fanova: ''Samo prirodno...''
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Kamper se zabio u prometnu gužvu na njemačkoj autocesti, 34 osobe ozlijeđene
U NJEMAČKOJ
Teška nesreća na autocesti! Vozač kampera nije primijetio kolonu: Ozlijeđene su 34 osobe
Nesvakidašnji pothvat u Imotskom: Nakon 14 mjeseci izvađena vina s dna Crvenog jezera
VINO IZ DUBINA
Spektakularne scene iz Imotskog: Pogledajte kako su speleolozi izvukli tekuće blago iz prirodnog fenomena
DHMZ: Promjenljivo oblačno i nestabilno
izdana upozorenja
Stižu tuča, grmljavinsko nevrijeme i olujni vjetar: Ove regije su na udaru
show
Sjećate li se Semira iz "Cobre 11"? Bio je junak najluđih automobilskih potjera, a danas izgleda potpuno drukčije
59 mu je godina
Omiljeni Semir iz Cobre 11 danas izgleda potpuno drugačije, evo najnovijih fotografija glumca
Priča o Andyju Bari
oženio domaću voditeljicu
Umirovio se s 22 godine, a danas je jedan od najmoćnijih ljudi europskog nogometa
Oženili su se nogometaš Luka Ivanušec i partnerica Tia Vugrinec
osvanule fotke
Hrvatski nogometaš oženio kćer bivšeg Vatrenog! Na svadbi su bili Gvardiol i Jakić
zdravlje
Znanstvenici su otkrili naviku koja je snažno povezana s visokom inteligencijom
Rezultati više istraživanja
Znanstvenici su otkrili naviku koja je snažno povezana s visokom inteligencijom
Prva pomoć kod utapanja: Većina ljudi ne zna da oživljavanje počinje drukčije
Važno!
Prva pomoć kod utapanja: Većina ljudi ne zna da oživljavanje počinje drukčije
ADHD simptomi kod djece: Kako na vrijeme prepoznati poremećaj pažnje i hiperaktivnosti?
Piše magistra pedagogije
ADHD simptomi kod djece: Kako na vrijeme prepoznati poremećaj pažnje i hiperaktivnosti?
zabava
Mislili da nitko ne vidi njihovu bruku, a onda su isplivale snimke sigurnosnih kamera…
Ups!
Mislili da nitko ne vidi njihovu bruku, a onda su isplivale snimke sigurnosnih kamera…
Pogledajte kako veslaju turiste u Baškoj Vodi: "Nije stvar u novcu, ne razumijem te ljude"
Jao…
Pogledajte kako veslaju turiste u Baškoj Vodi: "Nije stvar u novcu, ne razumijem te ljude"
Urnebesan natpis na parkiralištu u Kaštelima nosi pouku koja je oduševila društvene mreže
Zanimljivo
Urnebesan natpis na parkiralištu u Kaštelima nosi pouku koja je oduševila društvene mreže
tech
Koristite WhatsApp? Napravite sigurnosnu kopiju podataka ili se pozdravite s njima
Nova pravila od studenoga
Koristite WhatsApp? Napravite sigurnosnu kopiju podataka ili se pozdravite s njima
sport
VIDIO Joshua preživio dva nokdauna pa brutalnim preokretom izborio spektakl protiv Furyja
dvije lude runde
VIDIO Joshua preživio dva nokdauna pa brutalnim preokretom izborio spektakl protiv Furyja
Guardiola i Ancelotti su odbili, ali on nije mogao: Italija ima novog izbornika
Ovo su detalji
Guardiola i Ancelotti su odbili, ali on nije mogao: Italija ima novog izbornika
Fenerbahče se konačno oglasio oko Livakovića: Evo što kažu o navodnim ponudama Dinama i Olympiacosa
transferna saga
Fenerbahče se konačno oglasio oko Livakovića: Evo što kažu o navodnim ponudama Dinama i Olympiacosa
tv
Nasljednik: Ponovno su ju odbacili kada joj je najteže
NASLJEDNIK
Ponovno su ju odbacili kada joj je najteže
Tajne prošlosti: Ostala je sama na dan vjenčanja
TAJNE PROŠLOSTI
Ostala je sama na dan vjenčanja
Daleki grad: Serija "Daleki grad" dobila je novi ljubavni par! Zaljubili su se na snimanju
DALEKI GRAD
Serija "Daleki grad" dobila je novi ljubavni par! Zaljubili su se na snimanju
putovanja
Otrovno drvo: Tihi ubojica koji je najopasniji kada padne kiša
Nevjerojatno opasno
Otrovno drvo: Tihi ubojica koji je najopasniji kada padne kiša
Kanjon Vela Draga podno Učke, pogled koji ostavlja bez daha
Filmska kulisa
Divlji zapad podno Učke: Šuma tornjeva i prevrtljivi slap na 30 minuta od Opatije
Nenaseljeni otočić na kojem se nalazi jedan od najljepših hrvatskih svjetionika
Nedostižna Blitvenica
Nenaseljeni otočić na kojem se nalazi jedan od najljepših hrvatskih svjetionika
novac
Uzeo halucinogene gljive i osnovao tvrtku na čijoj je prodaji zaradio 360 milijuna dolara
Imao je viziju
Uzeo halucinogene gljive i osnovao tvrtku na čijoj je prodaji zaradio 360 milijuna dolara
Saša Šekoranja: Uvjerljivost je važnija od savršenstva, savršenstvo je precijenjena kategorija
Tajna uspjeha
Saša Šekoranja: Uvjerljivost je važnija od savršenstva, savršenstvo je precijenjena kategorija
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
Povoljno
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
lifestyle
Ulična moda: Prolaznica u Michael Kors haljini na špici
Profinjeno i elegantno
Damskom izdanju sa zagrebačke špice teško je naći manu – top su i haljina i sandale
Znanstvenici su otkrili naviku koja je snažno povezana s visokom inteligencijom
Rezultati više istraživanja
Znanstvenici su otkrili naviku koja je snažno povezana s visokom inteligencijom
Prva pomoć kod utapanja: Većina ljudi ne zna da oživljavanje počinje drukčije
Važno!
Prva pomoć kod utapanja: Većina ljudi ne zna da oživljavanje počinje drukčije
sve
Sjećate li se Semira iz "Cobre 11"? Bio je junak najluđih automobilskih potjera, a danas izgleda potpuno drukčije
59 mu je godina
Omiljeni Semir iz Cobre 11 danas izgleda potpuno drugačije, evo najnovijih fotografija glumca
Priča o Andyju Bari
oženio domaću voditeljicu
Umirovio se s 22 godine, a danas je jedan od najmoćnijih ljudi europskog nogometa
Ulična moda: Prolaznica u Michael Kors haljini na špici
Profinjeno i elegantno
Damskom izdanju sa zagrebačke špice teško je naći manu – top su i haljina i sandale
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene