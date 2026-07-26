More, pjesma i suze: Tisuće emocija na trajektu koji je zaplovio prema Veloj Luci u čast Oliveru

Emocije su ponovno zavladale na relaciji Split – Vela Luka, gdje je tradicionalnim koncertom na trajektu Jadrolinije započela manifestacija "Trag u beskraju", posvećena neprežaljenom Oliveru Dragojeviću.
Pjesmom, emocijama i zajedničkim uspomenama ove je nedjelje započelo osmo izdanje manifestacije "Trag u beskraju", koja iz godine u godinu okuplja tisuće obožavatelja Olivera Dragojevića u njegovoj rodnoj Veloj Luci. Tradicionalno, prvi veliki događaj održao se na trajektu Jadrolinije na liniji Split – Vela Luka, koji se na nekoliko sati pretvorio u jedinstvenu plutajuću pozornicu.3 vijesti o kojima se priča oženio domaću voditeljicu Umirovio se s 22 godine, a danas je jedan od najmoćnijih ljudi europskog nogometa 59 mu je godina Omiljeni Semir iz Cobre 11 danas izgleda potpuno drugačije, evo najnovijih fotografija glumca osvanule fotke Hrvatski nogometaš oženio kćer bivšeg Vatrenog! Na svadbi su bili Gvardiol i Jakić
Na prepunom trajektu vladao je pravi dalmatinski ugođaj. Putnici su od prvih taktova pjevali uglas Oliverove bezvremenske hitove, a atmosfera je iz minute u minutu postajala sve emotivnija. Mnogi su snimali uspomene mobitelima, zapjevali iz sveg glasa i još jednom pokazali koliko Oliverove pjesme i danas žive među publikom.
Trajekt ''Trag u beskraju'' - 8 Foto: Ante Cizmic/Cropix
Trajekt ''Trag u beskraju'' - 7 Foto: Ante Cizmic/Cropix
Trajekt ''Trag u beskraju'' - 6 Foto: Ante Cizmic/Cropix
Za glazbeni uvod u ovogodišnji "Trag u beskraju" pobrinuli su se Marko Tolja, Iva Ajduković i Mario Pavlić, uz vrhunski Ante Gelo Band, kojem su se pridružili Maasej Kovačević, Robert Vrbančić i Marko Matošević. Upravo je Ante Gelo godinama bio jedan od Oliverovih najbližih glazbenih suradnika, pa cijeli koncert nosi dodatnu emotivnu težinu.
Trajekt ''Trag u beskraju'' - 5 Foto: Ante Cizmic/Cropix
Trajekt ''Trag u beskraju'' - 4 Foto: Ante Cizmic/Cropix
Trajekt ''Trag u beskraju'' - 3 Foto: Ante Cizmic/Cropix
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Fotografije s trajekta najbolje svjedoče o atmosferi – Marko Tolja i Iva Ajduković izmjenjivali su se za mikrofonom, publika je pjevala svaku riječ, a cijeli je brod odzvanjao Oliverovim najvećim hitovima. Nitko nije ostao ravnodušan, a putovanje prema Veloj Luci pretvorilo se u veliko zajedničko glazbeno slavlje.
Dijelić atmosfere donosimo u videu.
Manifestacija "Trag u beskraju" održava se od 26. do 31. srpnja, a i ove godine donosi bogat program posvećen Oliverovu glazbenom nasljeđu. Uz koncert na trajektu, posjetitelje očekuju promocije knjiga, nastupi mladih izvođača, kulturna događanja i veliki središnji koncert na pontonu u Veloj Luci, koji će i ove godine okupiti brojne hrvatske glazbenike u čast jednom od najvećih domaćih glazbenih velikana.
Trajekt ''Trag u beskraju'' - 2 Foto: Ante Cizmic/Cropix
Trajekt ''Trag u beskraju'' - 1 Foto: Ante Cizmic/Cropix
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