More, pjesma i suze: Tisuće emocija na trajektu koji je zaplovio prema Veloj Luci u čast Oliveru

Emocije su ponovno zavladale na relaciji Split – Vela Luka, gdje je tradicionalnim koncertom na trajektu Jadrolinije započela manifestacija "Trag u beskraju", posvećena neprežaljenom Oliveru Dragojeviću.

Pjesmom, emocijama i zajedničkim uspomenama ove je nedjelje započelo osmo izdanje manifestacije "Trag u beskraju", koja iz godine u godinu okuplja tisuće obožavatelja Olivera Dragojevića u njegovoj rodnoj Veloj Luci. Tradicionalno, prvi veliki događaj održao se na trajektu Jadrolinije na liniji Split – Vela Luka, koji se na nekoliko sati pretvorio u jedinstvenu plutajuću pozornicu.

Na prepunom trajektu vladao je pravi dalmatinski ugođaj. Putnici su od prvih taktova pjevali uglas Oliverove bezvremenske hitove, a atmosfera je iz minute u minutu postajala sve emotivnija. Mnogi su snimali uspomene mobitelima, zapjevali iz sveg glasa i još jednom pokazali koliko Oliverove pjesme i danas žive među publikom.

Trajekt ''Trag u beskraju'' - 8 Foto: Ante Cizmic/Cropix

Trajekt ''Trag u beskraju'' - 7 Foto: Ante Cizmic/Cropix

Trajekt ''Trag u beskraju'' - 6 Foto: Ante Cizmic/Cropix

Za glazbeni uvod u ovogodišnji "Trag u beskraju" pobrinuli su se Marko Tolja, Iva Ajduković i Mario Pavlić, uz vrhunski Ante Gelo Band, kojem su se pridružili Maasej Kovačević, Robert Vrbančić i Marko Matošević. Upravo je Ante Gelo godinama bio jedan od Oliverovih najbližih glazbenih suradnika, pa cijeli koncert nosi dodatnu emotivnu težinu.

Trajekt ''Trag u beskraju'' - 5 Foto: Ante Cizmic/Cropix

Trajekt ''Trag u beskraju'' - 4 Foto: Ante Cizmic/Cropix

Trajekt ''Trag u beskraju'' - 3 Foto: Ante Cizmic/Cropix

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Fotografije s trajekta najbolje svjedoče o atmosferi – Marko Tolja i Iva Ajduković izmjenjivali su se za mikrofonom, publika je pjevala svaku riječ, a cijeli je brod odzvanjao Oliverovim najvećim hitovima. Nitko nije ostao ravnodušan, a putovanje prema Veloj Luci pretvorilo se u veliko zajedničko glazbeno slavlje.

Dijelić atmosfere donosimo u videu.

Manifestacija "Trag u beskraju" održava se od 26. do 31. srpnja, a i ove godine donosi bogat program posvećen Oliverovu glazbenom nasljeđu. Uz koncert na trajektu, posjetitelje očekuju promocije knjiga, nastupi mladih izvođača, kulturna događanja i veliki središnji koncert na pontonu u Veloj Luci, koji će i ove godine okupiti brojne hrvatske glazbenike u čast jednom od najvećih domaćih glazbenih velikana.

Trajekt ''Trag u beskraju'' - 2 Foto: Ante Cizmic/Cropix

Trajekt ''Trag u beskraju'' - 1 Foto: Ante Cizmic/Cropix

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