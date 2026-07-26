Vatreni Ante Budimir pokazao kako provodi ljeto s obitelji, a jedan prizor djece svima je zapeo za oko

Dok odmara od nogometnih obveza, hrvatski reprezentativac Ante Budimir ljetne dane posvetio je onome što mu je najvažnije, obitelji.

Hrvatski reprezentativac Ante Budimir na društvenim je mrežama podijelio niz fotografija kojima je pokazao kako provodi ljeto sa suprugom Monikom i njihovom djecom, a obiteljski trenuci oduševili su njegove pratitelje.

Na fotografijama se može vidjeti kako obitelj slavi prvi rođendan najmlađeg člana, uživa u vožnji brodom, promatra zalazak sunca, zajedno vozi bicikle, ali i provodi vrijeme na selu.

Posebnu pažnju privukla je fotografija na kojoj njegova djeca sjede u crvenom traktoru. Dok je jedan od sinova ozbiljno sjeo za upravljač, mlađi je znatiželjno promatrao sve oko sebe, a upravo je taj prizor mnogima bio jedan od najslađih iz cijele objave.

Ante Budimir na Instagramu - 5 Foto: Instagram

Ante Budimir na Instagramu - 3 Foto: Instagram

Ante Budimir na Instagramu - 2 Foto: Instagram

Ante Budimir na Instagramu - 1 Foto: Instagram

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Budimir privatni život godinama uspješno čuva daleko od očiju javnosti, no poznato je da je sa samozatajnom Monikom, koja je podrijetlom iz Vukovara, u sretnom braku od 2019. godine. Zajedno imaju trojicu sinova, a obitelj mu je najveća podrška u životu i karijeri.

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Monika se rijetko pojavljuje u javnosti, ali je često bila uz supruga na velikim natjecanjima, gdje ga je s djecom bodrila s tribina. Njih dvoje povezuje i slična životna priča – Budimir je kao dijete izbjegao iz Žepča, dok je Monika izbjeglica iz Vukovara. Sam nogometaš jednom je otkrio da su se upoznali u Velikoj Gorici, a upravo zajednička iskustva dodatno su ih povezala.

Ante Budimir Foto: Tom Dubravec/Cropix

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Iako se rijetko odlučuje dijeliti privatne trenutke, ovoga je puta pokazao koliko uživa u jednostavnim obiteljskim radostima.

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