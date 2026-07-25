Ovaj ljetni modni dodatak bio je važan skoro svim poznatima koji su ovog vikenda prošli metropolom

Sunčana subota ponovno je ispunila zagrebačku špicu, gdje su među brojnim prolaznicima pažnju privukla i poznata lica koja su, unatoč velikim sunčanim naočalama i ležernim ljetnim kombinacijama, teško mogla proći nezapaženo.

Subotnja zagrebačka špica ponovno je bila prava modna pista na otvorenom, a sunčano vrijeme izmamilo je brojne građane i poznata lica u središte metropole.

I dok su visoke temperature diktirale lagane modne kombinacije, mnogi su pokušali ostati neprimijećeni iza velikih sunčanih naočala, no budnom oku fotografa ipak nisu uspjeli pobjeći.

Mirela Holy Foto: Josip Moler/Cropix

Petra Meštrić Foto: Josip Moler/Cropix

Mislav Herman Foto: Josip Moler/Cropix

Centrom Zagreba prošetala su brojna dobro poznata lica koja su pokazala svoje ljetne modne odabire.

Mladen Burnać Foto: Josip Moler/Cropix

Valentina Wiesner Foto: Josip Moler/Cropix

Dunja Ercegović Foto: Josip Moler/Cropix

Prevladavale su prozračne haljine u svijetlim tonovima, ležerne kombinacije s trapericama, šeširi i pletene torbe, dok su sunčane naočale bile gotovo nezaobilazan modni dodatak.

Veliku fotogaleriju pogledajte u nastavku.

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