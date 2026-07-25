Ovaj ljetni modni dodatak bio je važan skoro svim poznatima koji su ovog vikenda prošli metropolom

Sunčana subota ponovno je ispunila zagrebačku špicu, gdje su među brojnim prolaznicima pažnju privukla i poznata lica koja su, unatoč velikim sunčanim naočalama i ležernim ljetnim kombinacijama, teško mogla proći nezapaženo.
Subotnja zagrebačka špica ponovno je bila prava modna pista na otvorenom, a sunčano vrijeme izmamilo je brojne građane i poznata lica u središte metropole.3 vijesti o kojima se priča 59 mu je godina Omiljeni Semir iz Cobre 11 danas izgleda potpuno drugačije, evo najnovijih fotografija glumca pogledajte fotke Kovačića i Izabel paparazzi uhvatili u društvu Haalanda na vjenčanju nogometaša u Italiji pjevala im vanna Vjenčao se Vatreni Toni Fruk! Njegov bivši suigrač snimio je prvi ples mladoženje i lijepe Slavonke
I dok su visoke temperature diktirale lagane modne kombinacije, mnogi su pokušali ostati neprimijećeni iza velikih sunčanih naočala, no budnom oku fotografa ipak nisu uspjeli pobjeći.
Mirela Holy Foto: Josip Moler/Cropix
Petra Meštrić Foto: Josip Moler/Cropix
Mislav Herman Foto: Josip Moler/Cropix
Centrom Zagreba prošetala su brojna dobro poznata lica koja su pokazala svoje ljetne modne odabire.
Mladen Burnać Foto: Josip Moler/Cropix
Valentina Wiesner Foto: Josip Moler/Cropix
Dunja Ercegović Foto: Josip Moler/Cropix
Prevladavale su prozračne haljine u svijetlim tonovima, ležerne kombinacije s trapericama, šeširi i pletene torbe, dok su sunčane naočale bile gotovo nezaobilazan modni dodatak.
Veliku fotogaleriju pogledajte u nastavku.
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