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Ovaj ljetni modni dodatak bio je važan skoro svim poznatima koji su ovog vikenda prošli metropolom

Piše J. C., Danas @ 21:22 Celebrity komentari
Mirela Holy Mirela Holy Foto: Josip Moler

Sunčana subota ponovno je ispunila zagrebačku špicu, gdje su među brojnim prolaznicima pažnju privukla i poznata lica koja su, unatoč velikim sunčanim naočalama i ležernim ljetnim kombinacijama, teško mogla proći nezapaženo.

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Ovaj ljetni modni dodatak bio je važan skoro svim poznatima koji su ovog vikenda prošli metropolom
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