Justina Biebera žestoko su napali zbog ovog poteza u finalu Svjetskog prvenstva

Justin Bieber našao se na meti brojnih kritika na društvenoj mreži X nakon nastupa na prvom halftime showu u povijesti finala Svjetskog prvenstva.
Prvi halftime show u povijesti finala Svjetskog prvenstva izazvao je brojne reakcije. I dok se mnogi slažu kako ova novotarija i nije dobro prošla, jedan nastup se najviše istaknuo po broju negativnih kritika.3 vijesti o kojima se priča vruća atmosfera Uski crni top jedva je izdržao raskošne obline vrckave Lile ukrala svu pažnju! Zagrebačka špica dobila je novu zvijezdu: Znate li tko je ova atraktivna plavuša? u 60. godini. Zvijezda 90-ih preminula nakon teške bolesti, samo nekoliko dana ranije molila je fanove za pomoć
Justin Bieber, koji je izveo pjesmu "Everything is Hallelujah" s posljednjeg albuma "Swag", našao se na udaru gledatelja, koji su zaključili da je potpuno narušio atmosferu spektakla.
Justin Bieber performs a special version of "EVERYTHING HALLELUJAH" at the FIFA #WorldCup Final Halftime Show— Variety (@Variety) July 19, 2026
(via FOX) pic.twitter.com/Y6NXjVnRDX
Bieber je tijekom poluvremena izveo akustičnu, sporiju pjesmu, što se, prema mišljenju brojnih gledatelja, nije uklapalo u energiju najveće nogometne utakmice na svijetu. Umjesto euforije i podizanja publike na noge, njegov nastup mnogi su opisali kao uspavanku.
"Je li Justin Bieber svjestan da ne pjeva na sprovodu?", zapitao se jedan korisnik X-a. Drugi je napisao: "Hvala ti, Justine Bieberu, što si potpuno uništio atmosferu", dok je treći komentirao: "Zašto Justin Bieber izvodi akustičnu, sporu pjesmu tijekom halftime showa na finalu Svjetskog prvenstva?"
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Svjetsko prvenstvo Half Time Show - 2 Foto: Profimedia
Justin Bieber - 3 Foto: Profimedia
Mnogi su istaknuli da je upravo Shakira uspjela vratiti energiju na stadion nakon Bieberova nastupa. "Shakira je spasila stvar nakon katastrofalnog nastupa Justina Biebera", glasio je jedan od komentara koji je prikupio velik broj reakcija.
ah si buenísima la presentación de justin bieber pic.twitter.com/96IbcFB5cq— bri ४ brinapalooza 🇦🇷☀️ (@prfctseI) July 19, 2026
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Nisu izostale ni oštrije kritike. "Justin Bieber potpuno je ubio atmosferu halftime showa", "Odabrao je jako lošu pjesmu" i "Trebao nas je podići na noge, a ne uspavati", samo su neki od komentara koji su se nizali tijekom prijenosa finala.
Justin Bieber - 1 Foto: Profimedia
Pojedini gledatelji otišli su i korak dalje, ocijenivši njegov nastup "uvjerljivo najgorim dijelom ionako prosječnog halftime showa". Drugi su zaključili kako je djelovalo da je Bieber u program uvršten u posljednji trenutak, ističući da je njegov nastup potpuno prekinuo ritam spektakla koji je FIFA prvi put organizirala na finalu Svjetskog prvenstva.
Justin Bieber - 4 Foto: Profimedia
Justin Bieber - 5 Foto: Profimedia
Unatoč brojnim kritikama na račun Biebera, povijesni halftime show ostat će upamćen kao jedan od najvećih produkcijskih iskoraka u povijesti Svjetskih prvenstava, a rasprave o tome tko je bio najbolji, a tko najveće razočaranje večeri, zasigurno će se nastaviti i narednih dana.
Kako je izgledalo otvaranje, pogledajte OVDJE.
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