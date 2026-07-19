Ovako nešto Svjetsko prvenstvo još nije doživjelo: Stadion se pretvorio u glazbenu pozornicu

Prvi halftime show u povijesti finala Svjetskog prvenstva donio je nastupe Madonne s Ronaldom i Ronaldinhom, Shakire i Burna Boya, BTS-a, Justina Biebera i Gustava Dudamela s orkestrom.
Finale Svjetskog prvenstva 2026. između Španjolske i Argentine donijelo je trenutak koji će ostati upisan u povijest nogometa. FIFA je prvi put organizirala halftime show tijekom finala Svjetskog prvenstva, pretvorivši stadion New York New Jersey u veliku koncertnu pozornicu po uzoru na legendarni spektakl Super Bowla.3 vijesti o kojima se priča vruća atmosfera Uski crni top jedva je izdržao raskošne obline vrckave Lile ukrala svu pažnju! Zagrebačka špica dobila je novu zvijezdu: Znate li tko je ova atraktivna plavuša? lako se prenosi Naš glumac upozorio na opasnu bakteriju u Jadranu: "Mene je razvalilo, mog oca stvarno unazadilo..."
Glavna zvijezda večeri bila je Madonna, koja je priredila impresivan nastup u društvu dvojice brazilskih nogometnih velikana – Ronalda i Ronaldinha. Spoj jedne od najvećih pop ikona svih vremena i legendi svjetskog nogometa izazvao je oduševljenje na tribinama, a njihov zajednički izlazak bio je jedan od najupečatljivijih trenutaka večeri.
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Halftime show - 10 Foto: Afp
Svjetsko prvenstvo Half Time Show - 2 Foto: Afp
Svjetsko prvenstvo Half Time Show - 1 Foto: Profimedia
Publiku je potom osvojila Shakira, koja je ponovno potvrdila zašto je jedno od najprepoznatljivijih lica velikih nogometnih natjecanja. Na pozornici joj se pridružio nigerijski glazbenik Burna Boy, a njihov energični nastup podigao je atmosferu uoči nastavka finala.
Halftime show - 5 Foto: Afp
Svjetsko prvenstvo Half Time Show - 2 Foto: Profimedia
Svjetsko prvenstvo Half Time Show - 3 Foto: Profimedia
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Dio spektakla bili su i članovi globalno popularnog južnokorejskog sastava BTS, dok je Justin Bieber izveo jednu od novijih pjesama, a posebnu notu cijelom programu dao je proslavljeni venezuelanski dirigent Gustavo Dudamel, koji je uz veliki orkestar predvodio raskošnu glazbenu izvedbu i pokazao da halftime show može spojiti pop, klasiku i sport u jedinstven događaj.
Halftime show - 6 Foto: Afp
Halftime show - 7 Foto: Afp
Halftime show - 11 Foto: Afp
Jedno od najvećih iznenađenja večeri bilo je posebno pojavljivanje glumca Jasona Sudeikisa, koji je pred publiku izašao u ulozi kultnog trenera Teda Lassa. Njegov izlazak izazvao je gromoglasan pljesak i osmijehe među navijačima, a bio je svojevrsna posveta seriji koja je posljednjih godina postala globalni fenomen i dodatno popularizirala nogomet.
Halftime show - 13 Foto: Afp
Raskošna scenografija, deseci plesača, impresivni vizualni efekti i nastupi svjetskih glazbenih zvijezda pretvorili su poluvrijeme finala u spektakl kakav nogomet dosad nije imao. FIFA je ovim potezom otvorila novo poglavlje u povijesti Svjetskih prvenstava, potvrdivši da finale više nije samo najveća nogometna utakmica na svijetu, već i jedan od najvećih zabavnih događaja godine.
Kako je izgledalo otvaranje, pogledajte OVDJE.
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