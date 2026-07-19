Beckhamovi u gotovo punom sastavu stigli na finale Svjetskog prvenstva, poveli su i njima važne gošće

David, Victoria, Romeo i Cruz Beckham stigli su u New Jersey, gdje su pratili finale Svjetskog prvenstva.

Finale Svjetskog prvenstva 2026. između Španjolske i Argentine privuklo je brojne poznate uzvanike, a među njima su se našli i članovi slavne obitelji Beckham. Na tribinama stadiona New York New Jersey pojavili su se Romeo Beckham i Cruz Beckham, koji su utakmicu pratili u društvu svojih djevojaka.

Na fotografijama se vidi kako Romeo Beckham sjedi uz svoju djevojku Kim Turnbull, britansku DJ-icu i model, s kojom je posljednjih mjeseci više puta viđen na javnim događanjima. Uz njih je bio i Cruz Beckham, koji je na finale stigao sa svojom djevojkom Jackie Apostel, brazilskom manekenkom.

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Romeo i Cruz Beckham - 1 Foto: Profimedia

Romeo i Cruz Beckham - 2 Foto: Profimedia

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Četvorka je zauzela mjesta u VIP loži, odakle je pratila završni dvoboj između Španjolske i Argentine. Dok je Kim u crvenoj haljini u jednom trenutku pogledavala mobitel, Romeo je opušteno razgovarao s društvom. Cruz i Jackie također su uživali u atmosferi uoči početka utakmice.

Beckham - 2 Foto: Profimedia

Nedaleko od njih sjedili su i David i Victoria Beckham, koji također nisu propustili finale Svjetskog prvenstva. Slavna obitelj tako je gotovo u punom sastavu stigla na najveći nogometni događaj godine, a njihov dolazak nije promaknuo fotografima.

Beckham - 1 Foto: Profimedia

Beckhamovi su već godinama redoviti gosti najvažnijih sportskih događaja diljem svijeta, a finale Svjetskog prvenstva nije bilo iznimka. Njihovo pojavljivanje u VIP loži privuklo je veliku pozornost, baš kao i činjenica da su zajedno pratili borbu za naslov svjetskog prvaka.

Za razliku od roditelje i braće, jedan Beckham nije išao na utakmice. O kome se radi, saznajte OVDJE.

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