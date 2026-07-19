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Beckhamovi u gotovo punom sastavu stigli na finale Svjetskog prvenstva, poveli su i njima važne gošće

Piše E. G., Danas @ 21:43 Celebrity komentari
Beckham - 3 Beckham - 3 Foto: Profimedia

David, Victoria, Romeo i Cruz Beckham stigli su u New Jersey, gdje su pratili finale Svjetskog prvenstva.

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