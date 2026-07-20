Ovako izgleda dvorište Lionela Messija: Jedan detalj pretvara ga u pravu oazu mira

Dok mnogi privatnost u dvorištu traže iza visokih ograda i zidova, Lionel Messi i Antonela Roccuzzo odlučili su se za elegantnije i prirodnije rješenje koje njihov dom pretvara u pravu zelenu oazu.

Kad nije na nogometnim terenima, Lionel Messi najradije vrijeme provodi sa suprugom Antonelom Roccuzzo i njihovom djecom u obiteljskom domu u Argentini. Upravo je ondje uredio vanjski prostor tako da pruža maksimalnu privatnost, ali bez teških zidova i klasičnih ograda.

Ljetni mjeseci idealni su za uživanje na terasi, uz bazen ili u vrtu, no mnogima najveći problem predstavljaju pogledi susjeda i prolaznika. Umjesto da prostor zatvore betonom ili drvenim panelima, Messi i Antonela odlučili su se za rješenje koje istovremeno izgleda elegantno i skladno se uklapa u prirodu.

Njihovo dvorište okružuju visoke stupaste topole koje stvaraju gusti zeleni zid oko bazena i vrta. Takva prirodna barijera pruža osjećaj intime, ublažava buku i prostoru daje profinjeniji izgled od klasičnih ograda.

Leo Messi i Antonela Roccuzzo - 1 Foto: Instagram

Osim što učinkovito štite od neželjenih pogleda, stupaste topole stvaraju dojam raskošnog vrta i unose dodatnu svježinu u eksterijer. Upravo zato sve češće postaju izbor onih koji žele spojiti funkcionalnost i estetiku.

Leo Messi i Antonela Roccuzzo - 2 Foto: Instagram

Stručnjaci za uređenje vrtova ističu kako su ovakve žive ograde odlična alternativa tradicionalnim rješenjima. Umjesto zatvorenog i pomalo hladnog dojma koji mogu ostaviti visoke ograde, drvoredi stvaraju prirodan okvir koji prostoru daje toplinu, luksuzan izgled i osjećaj mira.

Lionel Messi i Antonela Roccuzzo - 2 Foto: Instagram

Ako razmišljate o uređenju vlastitog dvorišta, inspiracija iz doma jednog od najboljih nogometaša svijeta pokazuje da ponekad upravo priroda nudi najljepše i najpraktičnije rješenje.

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Iza ovog pažljivo uređenog doma krije se par čija ljubavna priča traje još od školskih dana. Više o odnosu Lionela Messija i Antonele Roccuzzo pročitajte OVDJE.

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