Ovako to izgleda kad jedan od najplaćenijih nogometaša svijeta zaboravi na nogomet

Njemački reprezentativac i zvijezda Arsenala, Kai Havertz, godišnjicu braka obilježio je na Sardiniji sa suprugom Sophiom, a paparazzi su zabilježili njihove romantične trenutke daleko od nogometnih terena.

Njemački nogometni reprezentativac Kai Havertz (26) nakon završetka klupske sezone i reprezentativnih obveza uživa u zasluženom odmoru sa suprugom Sophiom Havertz. Paparazzi su ih snimili na Sardiniji, gdje su obilježili godišnjicu braka, a zaljubljeni par nije skrivao koliko uživa u zajedničkim trenucima.

Na fotografijama se može vidjeti kako se Havertz i Sophia grle i ljube u tirkiznom moru, potpuno opušteni i daleko od nogometnih terena. Nogometaš Arsenala nosio je svijetloplave kupaće hlačice, dok je Sophia zablistala u jednostavnom crnom bikiniju. Par je većinu vremena proveo u moru, razmjenjujući nježnosti, a između kupanja uživali su u sunčanju i šetnji plažom.

Kai Harvetz i supruga Sofia Foto: COBRA TEAM/CIAOPIX / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Fotografije su nastale tijekom njihova romantičnog odmora na Sardiniji, gdje su proslavili još jednu godišnjicu braka. I sam Havertz podijelio je dio atmosfere na društvenim mrežama, objavivši niz fotografija uz kratku, ali emotivnu poruku posvećenu supruzi.

Kai i Sophia upoznali su se još u tinejdžerskim danima, a zajedno su prošli sve najvažnije trenutke njegove karijere – od Bayer Leverkusena, preko Chelseaja pa sve do Arsenala, kojem se pridružio u ljeto 2023. godine u jednom od najvećih transfera tog prijelaznog roka.

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Par se zaručio u srpnju 2023., a nekoliko mjeseci kasnije izgovorili su sudbonosno "da". Sophia je tijekom cijele njegove karijere bila njegova najveća podrška, a često ga prati i na utakmicama njemačke reprezentacije te Arsenala. Na društvenim mrežama nerijetko dijele zajedničke fotografije s putovanja, a poznati su i kao veliki ljubitelji životinja te imaju nekoliko pasa.

Kai Harvetz i supruga Sofia Foto: COBRA TEAM/CIAOPIX / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Iako je jedna od najvećih zvijezda njemačkog nogometa, Havertz privatni život nastoji držati podalje od očiju javnosti. Upravo zato ovakvi prizori s odmora rijetko dospiju u medije, a paparazzi su ovog puta zabilježili niz nježnih trenutaka koji pokazuju koliko uživaju u zajedničkom vremenu.

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Podsjetimo, Havertz je profesionalnu karijeru započeo u Bayer Leverkusenu, gdje je vrlo brzo postao jedan od najvećih njemačkih talenata. Godine 2020. prešao je u Chelsea i upravo je njegov pogodak donio londonskom klubu naslov pobjednika Lige prvaka 2021. Nakon tri sezone preselio je u Arsenal, gdje je postao jedan od ključnih igrača momčadi Mikela Artete, dok je standardni član i njemačke reprezentacije.

Kai Harvetz i supruga Sofia Foto: COBRA TEAM/CIAOPIX / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Kai Harvetz i supruga Sofia Foto: COBRA TEAM/CIAOPIX / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Nakon naporne sezone, čini se da su Kai i Sophia pronašli idealan način za punjenje baterija – daleko od stadiona, uz more, sunce i trenutke koje posvećuju jedno drugome.

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