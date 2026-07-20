Jedna od najpoznatijih influencerica regije za naš portal otkriva koja je tajna njezina uspjeha: ''Bez njih ne mogu ni zamisliti...''

Od spontanih videa iz obiteljskog doma do jedne od najprepoznatljivijih influencerica u regiji, Tara Ristić ostala je vjerna onome što ju je i proslavilo – autentičnosti. U razgovoru za naš portal otkriva kako izgleda život iza kamere, zašto odbija određene suradnje, kako se nosi s kritikama i zbog čega joj je danas zdravlje važnije od izgleda.

Na društvenim mrežama Tara Ristić postala je jedno od najprepoznatljivijih lica regionalne influencer scene. Publiku je osvojila humorističnim prikazom svakodnevice jedne tipične balkanske obitelji, a njezini videi s tatom i bakom redovito završavaju među najgledanijima. Iako njezin sadržaj djeluje potpuno spontano, iza njega stoji puno rada, promišljanja i autentičnosti.

Danas iza sebe ima zajednicu koja broji stotine tisuća pratitelja, no njezina priča počela je sasvim jednostavno – prikazivanjem svakodnevice bez uljepšavanja. Upravo je iskrenost ono što smatra svojim najvećim adutom.

Tara Ristić Foto: Instagram

''Prikazujem život jedne tipične balkanske obitelji, bez filtera i uljepšavanja, i pokušavam izmamiti osmijeh na lice što većem broju ljudi''.

Od toga da društvene mreže budu tek hobi do toga da postanu glavni posao, put nije bio ni brz ni jednostavan. Ključni trenutak dogodio se kada je odlučila napraviti veliki životni zaokret i napustiti siguran posao.

''Rekla bih da me osobno nezadovoljstvo natjeralo da se konačno zauzmem za sebe, izađem iz svoje zone komfora i dam otkaz na poslu. Time sam dobila puno više vremena da se posvetim svom profilu, izgradim jednu kvalitetnu zajednicu, što su brendovi i prepoznali'', priča nam.

Tara Ristić Foto: Instagram

Danas njezine videe gledaju milijuni ljudi, a mnogi se pitaju postoji li recept za toliki uspjeh. Tara vjeruje da je upravo običnost ono što je publika prepoznala, iako svaki video zahtijeva određenu pripremu.

''Recept je upravo taj autentični prikaz balkanske obitelji i mogućnost da se većina ljudi poistovjeti s mojim videima te u njima prepozna svoju obitelj. Videi su spontani, ali svakako postoji dobra priprema s moje strane jer je sve teže uvjeriti roditelje da mi vjeruju'', priznaje nam.

Velik dio popularnosti danas dijele i članovi njezine obitelji. Tata i baka odavno više nisu samo sporedni likovi u njezinim videima, nego zvijezde za sebe, a pažnja koju dobivaju na ulici postala je dio njihove svakodnevice.

''Popularnost, kao takva, ima svoje dobre i loše strane, a naša je prednost što kroz one loše prolazimo zajedno. Ne mogu reći da im ne godi kada ih ljudi pohvale na ulici, samo je tati žao što to nije doživio u nekim ranijim godinama, s obzirom na količinu lijepih žena koje prate naš sadržaj'', našalila se Tara.

Kada je privatni život ujedno i sadržaj koji svakodnevno objavljuješ, granicu između javnog i privatnog nije lako povući. Tara priznaje da postoje trenuci koje ipak želi zadržati samo za sebe, ali općenito vjeruje da iskrenost stvara najjaču povezanost s publikom.

Tara Ristić Foto: Instagram

''Jako je teško jer je ono što prikazujem na društvenim mrežama upravo moj život, onakav kakav živim i u stvarnosti. Naravno, postoje situacije koje odlučim zadržati za sebe, ali se općenito trudim pričati o svemu i pokazati ljudima da svi prolazimo kroz dobre i loše životne faze'', kaže nam.

Mnogi i dalje vjeruju kako je posao influencera lagan i bezbrižan. Tara kaže da je stvarnost ipak potpuno drukčija te da najveći izazovi ostaju skriveni od publike.

''Mislim da je najteži dio ovog posla upravo ono što ljudi ne vide. U ovom poslu praktički nemaš privatnost. Ljudi često misle da te poznaju jer prate tvoj sadržaj pa imaju potrebu komentirati svaki aspekt tvog života, a ti moraš naučiti živjeti s tim. To je velika količina energije s kojom se susrećeš na dnevnoj razini'', kaže.

Influencerska scena posljednjih je godina postala ozbiljna industrija, a Tara smatra da se od nje može vrlo dobro živjeti – naravno, uz puno rada i truda.

''Tko radi i trudi se, uvijek može pronaći način da lijepo zaradi. Tako da je moj odgovor potvrdan. Najveću zaradu svakako donose suradnje s brendovima''.

No, nisu sve suradnje prihvatljive. Tara vrlo jasno zna gdje povlači granicu i što nikada neće promovirati, bez obzira na financijsku isplativost.

Tara Ristić Foto: Instagram

''Trudim se promovirati isključivo vrijednosti koje i sama zastupam. Smatram da kladionicama, elektroničkim cigaretama i sličnim stvarima nema mjesta na mom profilu, kao ni proizvodima kojima osobno nisam zadovoljna'', objašnjava nam.

Kada svakodnevno dijeliš svoj život s velikim brojem ljudi, normalno je da se ponekad zapitaš jesi li nešto možda trebala zadržati za sebe. I Tara priznaje da je imala jedan takav trenutak.

''Jednom sam se "pokajala" kada sam objavila jednu neslanu šalu s ocem koja nije bila dobro prihvaćena od strane publike pa sam je obrisala. Međutim, ubrzo sam shvatila da je to nešto s čim ću se uvijek susretati dok god budem bila na društvenim mrežama pa sam video vratila na profil'', kaže nam.

Osim poslovnih uspjeha, posljednjih godina prošla je i veliku osobnu transformaciju. Gubitak kilograma nije bio motiviran estetikom, nego zdravljem.

''Ne bih rekla da sam baš u potpunosti promijenila životne navike, ali sada imam puno više vremena posvetiti se sebi nego prije. Okidač je bio odlazak liječniku i preporuka da krenem s gubitkom kilograma. U tom sam razdoblju bila izrazito nezadovoljna sobom'', priznaje nam.

Do željenog cilja nije bilo lako doći, a najveći izazov nije bio trening, nego promjena prehrambenih navika.

''Kako netko tko jako voli jesti, definitivno mi je najteže pala redukcija prehrane, ali to je i najvažniji dio cijelog procesa ako želiš na zdrav način gubiti kilograme. Srećom, imala sam odličnog trenera i veliku podršku pa mi je sve bilo puno lakše''.

Danas se, unatoč brojnim poslovnim obvezama i putovanjima, trudi održavati kontinuitet kada je riječ o treningu. No priznaje da joj je osjećaj dobrog zdravlja i energije puno važniji od samog izgleda.

''Trudim se trenirati barem tri puta tjedno, ali u posljednje vrijeme zbog putovanja nisam uspijevala odraditi ni ta tri treninga. Važniji mi je osjećaj da sam zdrava i puna energije jer vjerujem da dobar fizički izgled dolazi upravo uz taj osjećaj'', smatra.

Promjena izgleda donijela je i brojne reakcije na društvenim mrežama. Ipak, bez obzira na pozitivne komentare, negativni nikada u potpunosti ne nestanu.

''I dalje ima negativnih komentara vezanih uz fizički izgled, ali najvažnije je da budete dobri prema sebi i da se ne obazirete na takve komentare'', poručila je.

S godinama je, kaže, naučila živjeti s kritikama, iako priznaje da je pojedini komentari i danas mogu izbaciti iz takta.

''Ne mogu reći da me poneki komentar i dalje ne iznervira (zapravo, više me iznervira ljudska glupost), ali čovjek se na sve navikne, pa tako i na ovo. S vremenom naučiš živjeti s tim''.

Obitelj je oduvijek bila središte njezina života, a upravo su oni zaslužni i za sadržaj koji je publika zavoljela. Bez njihove podrške, priznaje, teško bi mogla zamisliti i privatni i poslovni život.

''Ne samo u poslu nego i u životu, njihova podrška mi najviše znači i hvala Bogu što je imam. Za sada ne mogu zamisliti svoj sadržaj bez njih jer su me ljudi upravo zbog njega i podržali. Naravno, svjesna sam da ovo neće trajati zauvijek jer su oni već u godinama. Još uvijek se trudim ne razmišljati o tome''.

Osim obitelji, tijekom godina izgradila je i brojna prijateljstva na regionalnoj influencerskoj sceni. Kaže da ih ima mnogo, ali nekoliko ljudi posebno izdvaja.

''Ima ih dosta, ali mislim da ljudi već znaju koja je ekipa s kojom se najviše družim. Mada Faka Maka, Jelena Offline, Nanamamasita, Marija Vasić i Bojanče moji su favoriti na domaćoj influencerskoj sceni, dok je moj omiljeni hrvatski influencer, ali i veliki prijatelj, jedna jedina Meri'', podijelila je Tara s nama.

Iako je vrlo otvorena prema svojoj publici, smatra da postoje stvari koje bi ipak trebale ostati samo njezine.

''Nemam što skrivati, ali vjerujem da će u životu postojati situacije koje ću ipak zadržati za sebe'', kaže.

Da danas ponovno kreće graditi svoj profil od samog početka, ne bi donosila drukčije odluke. Smatra da ju je upravo autentičnost dovela do publike koju danas ima.

''To sam ja. Sve bi bilo isto'', zaključila je.

Iako je danas jedna od najpoznatijih influencerica u regiji, društvene mreže ne vidi kao svoj konačni cilj. U budućnosti se želi okušati u nečem sasvim drukčijem i ostvariti dugogodišnju želju.

''Voljela bih imati svoj brend jer mi nikada nije bio cilj biti influencerica. Nadam se da će mi pasti na pamet neka dobra ideja'', otkrila nam je.

Za kraj smo joj postavili pitanje koje si danas rijetko koji influencer može iskreno postaviti – može li zamisliti mjesec dana bez mobitela i društvenih mreža?

Odgovor je bio potpuno u njezinom stilu.

''Lagala bih kada bih rekla da bih mogla, ali mi ponekad godi kratka pauza od njega... nekih deset minuta'', iskrena je bila Tara.

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