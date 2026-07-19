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vruća atmosfera

Uski crni top jedva je izdržao raskošne obline vrckave Lile

Piše E. G., Danas @ 11:52 Celebrity komentari
Lidija Bačić - 5 Lidija Bačić - 5 Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Lidija Bačić održala je koncert u Gradacu, gdje je pozornost privukla izazovnim stajlingom s kratkim crnim topom i uskom limeta zelenom suknjom te odličnom atmosferom pred ispunjenim trgom.

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vruća atmosfera
Uski crni top jedva je izdržao raskošne obline vrckave Lile
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