Uski crni top jedva je izdržao raskošne obline vrckave Lile

Lidija Bačić održala je koncert u Gradacu, gdje je pozornost privukla izazovnim stajlingom s kratkim crnim topom i uskom limeta zelenom suknjom te odličnom atmosferom pred ispunjenim trgom.

Lidija Bačić još je jednom pokazala zašto je jedna od najatraktivnijih domaćih pjevačica.

Popularna Lille nastupila je u Gradacu, gdje je pred brojnom publikom priredila večer ispunjenu hitovima, ali i modnim izdanjem koje nije prošlo nezapaženo.

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Lidija Bačić - 4 Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

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Za koncert je odabrala upečatljivu kombinaciju koja je naglasila njezinu zavidnu figuru. Na pozornicu je izašla u crnom kratkom topu s patentnim zatvaračem koji je otkrio isklesani trbuh, dok je cijeli stajling upotpunila pripijenom suknjom u upečatljivoj limeta zelenoj nijansi s efektnim prorezom u struku.

Lidija Bačić - 3 Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Lidija Bačić - 2 Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Raspuštena valovita kosa i decentan make-up dodatno su istaknuli njezin prepoznatljivi izgled, a tijekom nastupa nije skidala osmijeh s lica. Pjevačica je energično izvodila svoje najveće hitove, a publika je zajedno s njom pjevala od prve do posljednje pjesme.

Lidija Bačić - 1 Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

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Fotografije otkrivaju i odličnu atmosferu na koncertu. Gradski trg bio je ispunjen do posljednjeg mjesta, a okupljeni su mobitelima bilježili svaki trenutak nastupa. Lidija je tijekom večeri neprestano komunicirala s publikom, podizala atmosferu i pokazala zašto je već godinama jedna od najtraženijih izvođačica na ljetnim pozornicama diljem Hrvatske.

Ljetna koncertna sezona za Lidiju Bačić nastavlja se punim tempom, a sudeći prema reakcijama publike u Gradacu, njezini nastupi i dalje privlače velik broj obožavatelja koji osim glazbe s nestrpljenjem iščekuju i njezina uvijek pažljivo osmišljena scenska izdanja.

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