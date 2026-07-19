Uski crni top jedva je izdržao raskošne obline vrckave Lile

Lidija Bačić održala je koncert u Gradacu, gdje je pozornost privukla izazovnim stajlingom s kratkim crnim topom i uskom limeta zelenom suknjom te odličnom atmosferom pred ispunjenim trgom.
Lidija Bačić još je jednom pokazala zašto je jedna od najatraktivnijih domaćih pjevačica.3 vijesti o kojima se priča ukrala svu pažnju! Zagrebačka špica dobila je novu zvijezdu: Znate li tko je ova atraktivna plavuša? svi ju znate! Zagrebačkom špicom prošla je naša glumica koju je nakon promjene zaštitnog znaka teško prepoznati lako se prenosi Naš glumac upozorio na opasnu bakteriju u Jadranu: "Mene je razvalilo, mog oca stvarno unazadilo..."
Popularna Lille nastupila je u Gradacu, gdje je pred brojnom publikom priredila večer ispunjenu hitovima, ali i modnim izdanjem koje nije prošlo nezapaženo.
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Lidija Bačić - 4 Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Za koncert je odabrala upečatljivu kombinaciju koja je naglasila njezinu zavidnu figuru. Na pozornicu je izašla u crnom kratkom topu s patentnim zatvaračem koji je otkrio isklesani trbuh, dok je cijeli stajling upotpunila pripijenom suknjom u upečatljivoj limeta zelenoj nijansi s efektnim prorezom u struku.
Lidija Bačić - 3 Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Lidija Bačić - 2 Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Raspuštena valovita kosa i decentan make-up dodatno su istaknuli njezin prepoznatljivi izgled, a tijekom nastupa nije skidala osmijeh s lica. Pjevačica je energično izvodila svoje najveće hitove, a publika je zajedno s njom pjevala od prve do posljednje pjesme.
Lidija Bačić - 1 Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Fotografije otkrivaju i odličnu atmosferu na koncertu. Gradski trg bio je ispunjen do posljednjeg mjesta, a okupljeni su mobitelima bilježili svaki trenutak nastupa. Lidija je tijekom večeri neprestano komunicirala s publikom, podizala atmosferu i pokazala zašto je već godinama jedna od najtraženijih izvođačica na ljetnim pozornicama diljem Hrvatske.
Ljetna koncertna sezona za Lidiju Bačić nastavlja se punim tempom, a sudeći prema reakcijama publike u Gradacu, njezini nastupi i dalje privlače velik broj obožavatelja koji osim glazbe s nestrpljenjem iščekuju i njezina uvijek pažljivo osmišljena scenska izdanja.
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