Kolinda Grabar-Kitarović se javila s finala SP-a, njezina fotka otkriva poseban detalj!

Kolinda Grabar-Kitarović stigla je na finale Svjetskog prvenstva 2026. u New Jerseyju.

Poslije 40 dana Svjetsko prvenstvo u nogometu stiglo je do same završnice. Ogled između reprezentacija Španjolske i Argentine danima se iščekivala, pogotovo jer su u prvom planu prošlost i budućnost nogometa. I dok Argentinac Lionel Messi pokušava osvojiti drugi uzastopni svjetski naslov, mladi Španjolac Lamine Yamal želi vratiti trofej u Španjolsku poslije 16 godina.

Iako nema hrvatske reprezentacije, predstavnika Hrvatske ipak ima na MetLife Stadiumu. Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović ponovno je među uzvanicima na najvećoj nogometnoj pozornici, podijelivši fotografiju sa stadiona.

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Kolinda Grabar-Kitarović - 2 Foto: Instagram

Za ovu prigodu odabrala je tamnoplavu haljinu s bijelim točkicama i decentan nakit, no najveću pažnju privukla je zlatna akreditacijska narukvica na njezinoj ruci. Na njoj jasno stoji natpis "FINAL", što potvrđuje da je dobila službeni pristup najvećoj utakmici prvenstva.

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Kolinda je pozirala nasmijana u VIP prostoru stadiona, a u pozadini se mogu vidjeti brojni uzvanici koji su se okupili uoči početka finalnog spektakla. Fotografija je brzo privukla pozornost njezinih pratitelja, koji su u komentarima istaknuli kako bivša predsjednica ni ovaj put nije propustila biti dio jednog od najvažnijih sportskih događaja godine.

Kolinda Grabar-Kitarović - 1 Foto: Instagram

Kolinda Grabar-Kitarović - 3 Foto: CROPOIX

Grabar-Kitarović i ranije je privlačila svjetsku pažnju svojim pojavljivanjima na velikim nogometnim natjecanjima. Posebno se pamti njezina podrška hrvatskoj reprezentaciji tijekom Svjetskog prvenstva 2018. u Rusiji, kada je fotografijama s tribina i emotivnim slavljem nakon utakmica osvojila simpatije navijača diljem svijeta.

Davor Šuker i Kolinda Grabar-Kitarović Foto: Boris Kovacev / CROPIX

Kolinda Grabar-Kitarović - 1 Foto: CROPOIX

Ovoga puta u središtu pozornosti nije bila hrvatska reprezentacija, nego finale Svjetskog prvenstva, a fotografija s upečatljivom narukvicom "FINAL" pokazala je da je i ovaj veliki nogometni događaj odlučila pratiti uživo.

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