Prije 19 godina nastala je fotografija o kojoj sada priča cijeli nogometni svijet

Kultna fotografija iz 2007. godine, na kojoj mladi Lionel Messi tijekom UNICEF-ova humanitarnog snimanja kupa bebu Laminea Yamala, godinama kasnije postala je jedan od najslavnijih nogometnih prizora.

Poslije 40 dana Svjetsko prvenstvo u nogometu stiglo je do same završnice. Ogled između reprezentacija Španjolske i Argentine danima se iščekivala, pogotovo jer su u prvom planu prošlost i budućnost nogometa. I dok Argentinac Lionel Messi pokušava osvojiti drugi uzastopni svjetski naslov, mladi Španjolac Lamine Yamal želi vratiti trofej u Španjolsku poslije 16 godina.

Shodno tome, mnogi korisnici društvenih mreža bili su brzi pronaći prvu zajedničku fotografiju ove dvojice koja datira čak 19 godina ranije.

Galerija 25 25 25 25 25

Lamine Yamal i Lionel Messi - 2 Foto: Profimedia

Jedna od najpoznatijih sportskih fotografija ovih dana ponovno je postala viralna, a razlog je gotovo filmski. Na njoj se vidi tada 20-godišnji Lionel Messi kako tijekom humanitarnog fotografiranja kupa tek nekoliko mjeseci staru bebu – dječaka koji će gotovo dva desetljeća kasnije postati jedna od najvećih nogometnih nada, Lamine Yamal.

Fotografija je nastala 2007. godine u sklopu humanitarnog kalendara koji su organizirali katalonski dnevni list Sport, Zaklada Barcelone i UNICEF. Cilj projekta bio je prikupiti sredstva za djecu, a igrači Barcelone fotografirali su se s mališanima iz lokalnih obitelji.

Lamine Yamal i Lionel Messi - 4 Foto: Profimedia

Yamalova majka Sheila Ebana dobila je priliku sudjelovati nakon što je njezina obitelj izvučena u nagradnom odabiru, pa je njezin sin završio upravo u paru s mladim Messijem.

Pogledaji ovo Celebrity Zvijezda 90-ih preminula nakon teške bolesti, samo nekoliko dana ranije molila je fanove za pomoć

Autor fotografije je fotoreporter Joan Monfort, koji je kasnije priznao da je Messi tada bio vrlo sramežljiv i nesiguran jer nikada prije nije držao tako malu bebu. Kako bi opustio atmosferu, Monfort je čak donio plastičnu patkicu iz kuće, a cijelo fotografiranje trajalo je tek tridesetak minuta. Nitko nije mogao ni zamisliti da će upravo ta beba jednog dana postati jedan od najvećih talenata svjetskog nogometa.

Lamine Yamal - 9 Foto: Instagram

Lamine Yamal s bratom Foto: Profimedia

Leo Messi - 8 Foto: R.solana / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Leo Messi - 2 Foto: JB Autissier / Panoramic / Bestimage

Fotografija je godinama bila gotovo zaboravljena, sve dok je 2024. nije ponovno objavio Yamalov otac uz opis "Početak dvije legende". Ubrzo je obišla svijet i postala jedan od najpoznatijih sportskih prizora na društvenim mrežama, a mnogi su je nazvali gotovo proročanskom.

Lamine Yamal - 8 Foto: Profimedia

Lionel Messi - 2 Foto: Afp

Dodatnu simboliku dobila je uoči Svjetskog prvenstva 2026., kada su se Messijeva Argentina i Yamalova Španjolska našle na suprotnim stranama najveće nogometne pozornice. Fotografija mladića koji kupa bebu odjednom je postala priča o susretu dvije generacije i svojevrsnoj predaji nogometne štafete.

I danas, gotovo dvadeset godina nakon nastanka, ovaj kadar ostaje jedan od najneobičnijih i najdirljivijih trenutaka u povijesti nogometa – fotografija koja je nastala sasvim slučajno, a s vremenom postala simbol prošlosti, sadašnjosti i budućnosti najvažnije sporedne stvari na svijetu.

Međutim, fanovi nisu zadovoljni organizacijom finala. Više o tome čitajte na Gol.hr-u (OVDJE).

EKSKLUZIVNO Lidija Bačić iskreno o ljubavi, muškarcima, estradi i životu kakav rijetko pokazuje

Pogledaji ovo Celebrity Idiličan odmor obitelji Kovačić: Nježni zajednički prizori rastopili su srca pratitelja

Pogledaji ovo Zanimljivosti Sin sportske legende koja boravi u Hrvatskoj obožava nositi mini suknje i štikle