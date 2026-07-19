Zvijezda 90-ih preminula nakon teške bolesti, samo nekoliko dana ranije molila je fanove za pomoć

Jennifer Finch, basistica kultnog benda L7, preminula je u 60. godini svega nekoliko dana nakon što je otkrila da boluje od tumora na mozgu i pokrenula GoFundMe kampanju za pomoć u liječenju.

Glazbeni svijet oprostio se od Jennifer Finch, basistice i prateće pjevačice kultnog ženskog rock sastava L7, koja je preminula u dobi od 59 godina nakon borbe s agresivnim oblikom raka.

Tužna vijest dolazi svega nekoliko dana nakon što je javno otkrila da joj je dijagnosticiran tumor na mozgu te zatražila pomoć za nastavak liječenja.

Jennifer Finch - 1 Foto: Profimedia

Vijest o njezinoj smrti objavljena je na službenom Instagram profilu, gdje su se od Jennifer oprostili članovi obitelji i prijatelji.

"S velikom tugom objavljujemo smrt naše partnerice, sestre, kćeri i prijateljice Jennifer Precious Finch. Jenniferin utjecaj na svijet glazbe bio je golem, a njezin utjecaj na naše živote još veći. Zahvaljujemo svima na interesu, brizi i toplim porukama. Molimo za malo privatnosti kako bismo u miru tugovali tijekom ovog teškog razdoblja", poručili su.

Jennifer Finch - 6 Foto: Profimedia

Samo nekoliko dana ranije Jennifer je otkrila da boluje od tumora na mozgu te objavila fotografiju ožiljka nakon operacije. Njezine kolegice iz benda tada su priopćile da zbog bolesti neće moći nastupiti na oproštajnoj turneji The Last Hurrah 2026.

"Nakon više operacija i ozbiljnih komplikacija, Jennifer sada treba opsežnu medicinsku skrb, rehabilitaciju i profesionalnu njegu u vlastitom domu", stajalo je u objavi kojom su obavijestile obožavatelje o njezinu zdravstvenom stanju.

Jennifer Finch - 2 Foto: Profimedia

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Istodobno je pokrenuta i GoFundMe kampanja kako bi joj se pomoglo u pokrivanju visokih troškova liječenja i kućne njege. Odaziv obožavatelja bio je velik pa je u samo nekoliko dana prikupljeno gotovo 394 tisuće dolara, čime je premašen prvotni cilj od 350 tisuća dolara. Njezini najbliži tada su napisali da će sredstva omogućiti Jennifer da tijekom liječenja ostane u vlastitom domu te pomoći u podmirivanju medicinskih troškova i očuvanju njezine umjetničke ostavštine.

Jennifer Finch - 3 Foto: Profimedia

Finch je bila jedna od osnivačkih članica benda L7, kojem se pridružila 1986. godine, samo godinu nakon osnutka sastava u Los Angelesu. Bend je obilježio alternativnu rock scenu devedesetih hitovima poput "Pretend We're Dead", a Jennifer se tijekom karijere pojavila i u spotu za pjesmu "Doll Parts" grupe Hole. Iako je L7 napustila 1996. godine, ponovno se pridružila bendu nakon njihova okupljanja 2014. godine.

Jennifer Finch - 4 Foto: Profimedia

Njezina smrt rastužila je brojne kolege i obožavatelje, posebno zato što je tek prije nekoliko dana odlučila javno progovoriti o svojoj bolesti i započeti borbu za ozdravljenje uz pomoć ljudi koji su godinama pratili njezin rad.

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