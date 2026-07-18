Zagrebačkom špicom prošla je naša glumica koju je nakon promjene zaštitnog znaka teško prepoznati

Zagrebačka špica ni ove subote nije razočarala kada su u pitanju poznata lica, a među onima koji su privukli poglede našla se i glumica Dunja Sepčić.
Subotnja špica ponovno je okupila brojna poznata lica, a među njima je bila i hrvatska glumica Dunja Sepčić, koja je gradom prošetala u opuštenoj ljetnoj kombinaciji.3 vijesti o kojima se priča morao se povući s turneje Potresno priznanje poznatog glazbenika: "Doživio sam ozbiljan mentalni slom" Kraljica! Zar stvarno ima 55 godina? Na fotkama u kupaćem bi joj pozavidjele i mnogo mlađe kolegice! kakva pozitiva Marijana Mikulić dobila gomilu podrške zbog posljednje objave: ''Imam trudničko tijelo...''
Zvijezda domaćih serija odabrala je sive traperice, sivu majicu s motivom bubamare, crne gležnjače i jednostavne modne dodatke. U ruci je nosila buket suncokreta i kišobran, a ležernim izdanjem pokazala je da i bez pretjeranog dotjerivanja plijeni pažnju prolaznika.
Dunja Sepčić - 3 Foto: Josip Moler/Cropix
Dunja Sepčić - 2 Foto: Josip Moler / CROPIX
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Sepčić posljednjih godina rijetko viđamo u javnosti, no publika je i dalje pamti po ulozi inspektorice Anje Morić u seriji "Krim Tim 2", kao i po nastupima u serijama "Na granici", "Zlatni dvori" i "Najbolje godine". Diplomirala je glumu na prestižnoj njujorškoj akademiji Tisch School of the Arts, a 2023. pojavila se i u filmu "Bazen beskraja" (Infinity Pool) sa svjetski poznatim glumcem Alexanderom Skarsgårdom.
Dunja Sepčić - 3 Foto: Srdjan Vrancic / CROPIX
Dunja Sepčić - 2 Foto: Luka Stanzl/Pixsell
Posebnu pažnju privlači i njezina svjetlija boja kose, kojom je posljednjih mjeseci iznenadila mnoge koji su je godinama pamtili kao tamnokosu glumicu.
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