Zagrebačkom špicom prošla je naša glumica koju je nakon promjene zaštitnog znaka teško prepoznati

Zagrebačka špica ni ove subote nije razočarala kada su u pitanju poznata lica, a među onima koji su privukli poglede našla se i glumica Dunja Sepčić.

Subotnja špica ponovno je okupila brojna poznata lica, a među njima je bila i hrvatska glumica Dunja Sepčić, koja je gradom prošetala u opuštenoj ljetnoj kombinaciji.

Zvijezda domaćih serija odabrala je sive traperice, sivu majicu s motivom bubamare, crne gležnjače i jednostavne modne dodatke. U ruci je nosila buket suncokreta i kišobran, a ležernim izdanjem pokazala je da i bez pretjeranog dotjerivanja plijeni pažnju prolaznika.

Dunja Sepčić - 3 Foto: Josip Moler/Cropix

Dunja Sepčić - 2 Foto: Josip Moler / CROPIX

Pogledaji ovo Clubzone Zbog kraljeva balkanskog trapa prije nastupa u Hrvatskoj nastale još neviđene scene!

Sepčić posljednjih godina rijetko viđamo u javnosti, no publika je i dalje pamti po ulozi inspektorice Anje Morić u seriji "Krim Tim 2", kao i po nastupima u serijama "Na granici", "Zlatni dvori" i "Najbolje godine". Diplomirala je glumu na prestižnoj njujorškoj akademiji Tisch School of the Arts, a 2023. pojavila se i u filmu "Bazen beskraja" (Infinity Pool) sa svjetski poznatim glumcem Alexanderom Skarsgårdom.

Dunja Sepčić - 3 Foto: Srdjan Vrancic / CROPIX

Dunja Sepčić - 2 Foto: Luka Stanzl/Pixsell

Posebnu pažnju privlači i njezina svjetlija boja kose, kojom je posljednjih mjeseci iznenadila mnoge koji su je godinama pamtili kao tamnokosu glumicu.

Galerija 3 3 3 3 3

Pogledaji ovo Celebrity Priveden je kontroverzni srpski reper, drama je izbila u noćnom klubu

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Jedna fotka i duhovit opis bili su dovoljni da Lidija Bačić i metkovski vatrogasci postanu tema interneta

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Badić s prorezima Maje Šuput u skrivenoj uvali rasplamsao maštu pratitelja