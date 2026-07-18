Bivši dečko ju je silovao, a dva dana kasnije naručio napad kiselinom koji joj je zauvijek promijenio lice

Mislila je da je upoznala muškarca svojih snova, a završila je kao žrtva jednog od najbrutalnijih zločina koji su šokirali Veliku Britaniju.

Katie Piper danas je jedna od najpoznatijih britanskih televizijskih voditeljica, autorica i humanitarki, no iza njezina osmijeha krije se jedna od najpotresnijih životnih priča posljednjih desetljeća. Žena koja danas inspirira milijune ljudi diljem svijeta prije gotovo dva desetljeća preživjela je brutalno silovanje i napad sumpornom kiselinom koji joj je unakazio lice, oduzeo vid na jedno oko i zauvijek promijenio život.

Rođena 12. listopada 1983. u engleskom Andoveru, Katie je odmalena sanjala o svijetu mode i ljepote. Nakon školovanja završila je edukaciju za kozmetičarku te se okušala kao model i promotorka na raznim događanjima. U ranim dvadesetima činilo se da je pred njom obećavajuća karijera.

Katie Piper - 3 Foto: PIC. SUPPLIED BY PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Početkom 2008. preko Facebooka upoznala je Daniela Lyncha. Nakon kratkog poznanstva započeli su vezu, no ubrzo je pokazao nasilnu i manipulativnu stranu.

Krajem ožujka iste godine Lynch ju je namamio u hotelsku sobu u Londonu. Ondje ju je satima fizički zlostavljao, silovao, prijetio da će je objesiti i unakaziti britvom te je više puta izbo po rukama. Katie je uspjela preživjeti samo zato što ga je uvjerila da će ostati s njim, nadajući se prilici za bijeg. Iz straha policiji i liječnicima nije odmah rekla što se zapravo dogodilo.

Katie Piper - 5 Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Samo dva dana kasnije Lynch ju je ponovno kontaktirao i nagovorio da izađe iz stana kako bi navodno pročitala poruku koju joj je poslao. Nije znala da je cijelo vrijeme planirao osvetu. Na ulici ju je čekao njegov pomagač Stefan Sylvestre. Kada joj je prišao, iz posude joj je u lice bacio koncentriranu sumpornu kiselinu.

Kemikalija joj je u sekundi spalila lice, vrat, prsa i ruke. Dio kiseline završio je u njezinim ustima i grlu, a lijevo oko bilo je toliko teško oštećeno da je ostala trajno slijepa na njega. Prolaznici su slušali njezine krikove dok je pokušavala isprati lice vodom.

Katie Piper - 4 Foto: Ken McKay/ITV / Shutterstock Editorial / Profimedia

Katie je hitno prevezena u bolnicu Chelsea and Westminster, gdje su liječnici zaključili da se radi o jednoj od najtežih ozljeda koje su ikada vidjeli.

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Kako bi preživjela nesnosne bolove i opsežne operacije, stavljena je u induciranu komu koja je trajala 12 dana.

Kirurzi su morali potpuno ukloniti spaljenu kožu s njezina lica te su prvi put u Velikoj Britaniji izveli pionirski zahvat koristeći posebnu dermalnu podlogu (Matriderm) i presađivanje kože. Tijekom godina prošla je više od 250 operacija i rekonstruktivnih zahvata. Satima svakoga dana nosila je posebnu kompresijsku masku koja je smanjivala ožiljke i pomagala zacjeljivanju kože.

Katie Piper - 1 Foto: David Fisher / Shutterstock Editorial / Profimedia

Daniel Lynch osuđen je za silovanje, teške tjelesne ozljede i organiziranje napada kiselinom te je dobio doživotnu zatvorsku kaznu. Na doživotni zatvor osuđen je i Stefan Sylvestre, muškarac koji je bacio kiselinu.

Iako je nakon napada imala zakonsko pravo na anonimnost kao žrtva seksualnog nasilja, Katie je donijela odluku koja će joj promijeniti život.

Godine 2009. javno je pokazala svoje lice u dokumentarcu ''Katie: My Beautiful Face''. Emisija je dirnula milijune gledatelja i otvorila raspravu o životu osoba s teškim ožiljcima, nasilju nad ženama i psihološkom oporavku nakon traume.

Katie Piper - 7 Foto: See Li/Picture Capital / Alamy / Profimedia

Iste godine osnovala je Katie Piper Foundation, organizaciju koja pruža dugoročnu medicinsku, psihološku i rehabilitacijsku pomoć osobama s opeklinama i trajnim ožiljcima. Zaklada danas pomaže preživjelima da ponovno izgrade samopouzdanje i vrate se svakodnevnom životu.

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Katie je u međuvremenu postala uspješna televizijska voditeljica, spisateljica i motivacijska govornica. Sudjelovala je u brojnim televizijskim emisijama, među kojima su Loose Women i Strictly Come Dancing, napisala nekoliko knjiga te je za svoj humanitarni rad odlikovana titulom OBE (Officer of the Order of the British Empire).

Katie Piper - 6 Foto: Mattpapz / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Iako je od napada prošlo više od 18 godina, Katie i dalje prolazi medicinske zahvate zbog posljedica ozljeda. Početkom 2025. otkrila je da će, nakon dugogodišnjih problema s oštećenim okom, nositi očnu protezu kako bi zaštitila preostalo tkivo i poboljšala kvalitetu života. O svojoj borbi otvoreno govori kako bi ohrabrila druge koji se suočavaju s trajnim posljedicama teških ozljeda.

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