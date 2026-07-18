"Moja ljubav i ja": Neda Ukraden raznježila pratitelje novom objavom s mora

Dok je očekuje niz ljetnih nastupa, glazbena diva Neda Ukraden pokazala je kako puni baterije, uživajući na moru u društvu.

Neda Ukraden pokazala je svojim pratiteljima kako uspješno spaja posao i odmor. Dok se priprema za niz ljetnih nastupa, pronašla je vremena i za predah na moru, a djelić opuštajuće atmosfere podijelila je na društvenim mrežama.

Pjevačica je na Instagramu objavila fotografiju snimljenu na brodu, na kojoj pozira sa svojom kujicom Zorom, jorkširskim terijerom, uz impresivnu kulisu Bokokotorskog zaljeva. U elegantnom ljetnom izdanju, sa slamnatim šeširom i velikim sunčanim naočalama, Neda nije skidala osmijeh s lica, dok je njezina četveronožna mezimica ukrala dio pažnje pratitelja.

Neda Ukraden - 2 Foto: Instagram

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"Počasti me živote! Moja ljubav i ja!", napisala je pjevačica uz fotografiju, koja je brzo prikupila brojne lajkove i komplimente obožavatelja.

Neda Ukraden - 1 Foto: Instagram

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Iako uživa u zasluženom odmoru, Neda nije zaboravila ni na svoju publiku. U istoj je objavi najavila i nadolazeće koncerte, poručivši kako se uskoro vraća na pozornicu. Sudeći prema objavi, pred njom je radno ljeto ispunjeno nastupima, ali i trenucima opuštanja koje koristi kako bi napunila baterije između koncerata.

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Podsjetimo, Neda je prije nekoliko tjedana gostovala u podcastu ''Nema labavo by IN magazin''. Ekskluzivno je progovorila o životnim pogreškama, novcu i ljubavi, a više pogledajte OVDJE.

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