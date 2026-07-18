"Moja ljubav i ja": Neda Ukraden raznježila pratitelje novom objavom s mora

Dok je očekuje niz ljetnih nastupa, glazbena diva Neda Ukraden pokazala je kako puni baterije, uživajući na moru u društvu.
Neda Ukraden pokazala je svojim pratiteljima kako uspješno spaja posao i odmor. Dok se priprema za niz ljetnih nastupa, pronašla je vremena i za predah na moru, a djelić opuštajuće atmosfere podijelila je na društvenim mrežama.3 vijesti o kojima se priča kakva pozitiva Marijana Mikulić dobila gomilu podrške zbog posljednje objave: ''Imam trudničko tijelo...'' morao se povući s turneje Potresno priznanje poznatog glazbenika: "Doživio sam ozbiljan mentalni slom" Kraljica! Zar stvarno ima 55 godina? Na fotkama u kupaćem bi joj pozavidjele i mnogo mlađe kolegice!
Pjevačica je na Instagramu objavila fotografiju snimljenu na brodu, na kojoj pozira sa svojom kujicom Zorom, jorkširskim terijerom, uz impresivnu kulisu Bokokotorskog zaljeva. U elegantnom ljetnom izdanju, sa slamnatim šeširom i velikim sunčanim naočalama, Neda nije skidala osmijeh s lica, dok je njezina četveronožna mezimica ukrala dio pažnje pratitelja.
Neda Ukraden - 2 Foto: Instagram
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"Počasti me živote! Moja ljubav i ja!", napisala je pjevačica uz fotografiju, koja je brzo prikupila brojne lajkove i komplimente obožavatelja.
Neda Ukraden - 1 Foto: Instagram
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Iako uživa u zasluženom odmoru, Neda nije zaboravila ni na svoju publiku. U istoj je objavi najavila i nadolazeće koncerte, poručivši kako se uskoro vraća na pozornicu. Sudeći prema objavi, pred njom je radno ljeto ispunjeno nastupima, ali i trenucima opuštanja koje koristi kako bi napunila baterije između koncerata.
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Podsjetimo, Neda je prije nekoliko tjedana gostovala u podcastu ''Nema labavo by IN magazin''. Ekskluzivno je progovorila o životnim pogreškama, novcu i ljubavi, a više pogledajte OVDJE.
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