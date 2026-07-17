Potresno priznanje poznatog glazbenika: "Doživio sam ozbiljan mentalni slom"

Basist grupe Shinedown Eric Bass povukao se s početka turneje zbog ozbiljnog narušavanja mentalnog zdravlja te javno progovorio o liječenju i važnosti traženja stručne pomoći.

Posljednjih godina sve više glazbenika otvoreno govori o problemima s mentalnim zdravljem, prekidajući šutnju o temi koja je dugo bila tabu u glazbenoj industriji.

Brojni izvođači zbog iscrpljenosti, anksioznosti ili depresije odgađali su turneje i nastupe kako bi se posvetili oporavku, a sada je isto učinio i basist američkog rock sastava Shinedown, Eric Bass.

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Eric Bass - 1 Foto: Profimedia

Eric Bass - 3 Foto: Profimedia

51-godišnji glazbenik na društvenim mrežama je objavio da neće nastupiti na početku sjevernoameričke turneje zbog ozbiljnih problema s mentalnim zdravljem. U emotivnom videu priznao je da je prije nekoliko tjedana doživio "ozbiljan slom mentalnog zdravlja" te da smatra kako trenutačno nije spreman vratiti se koncertnim obvezama.

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"Prije nekoliko tjedana doživio sam prilično ozbiljan slom mentalnog zdravlja i ne osjećam da bi bilo mudro da sada krenem na turneju. Razmišljao sam da o tome uopće ne govorim, ali cijeli bend oduvijek otvoreno govori o važnosti mentalnog zdravlja i nisam želio ostaviti dojam da se toga sramim", poručio je Bass.

Eric Bass - 2 Foto: Instagram Screenshot

Otkrio je i da se trenutno liječi na Medicinskom sveučilištu Južne Karoline, gdje prolazi terapiju transkranijalnom magnetskom stimulacijom (TMS), koja se koristi u liječenju depresije i opsesivno-kompulzivnog poremećaja.

Uz to pohađa i psihoterapiju, a kaže kako se već osjeća bolje. Dok bude izbivao s turneje, na pozornici će ga mijenjati Josh Sturm iz benda Kairos i Zack Mack.

Na kraju obraćanja Bass je pozvao poslodavce da više brinu o mentalnom zdravlju svojih zaposlenika te poručio svima koji se bore s psihičkim poteškoćama da ne oklijevaju potražiti pomoć.

"Nije lako zatražiti pomoć, ali to se mora učiniti", zaključio je.

Ako se vi ili netko vama blizak suočava s određenim psihološkim poteškoćama ili ste u potrazi za pravom odlukom, nemojte se ustručavati pitati za pomoć. Možete porazgovarati s punim povjerenjem sa stručnjacima koji će vam pomoći:

Centar za krizna stanja i prevenciju suicida pri KBC-u Zagreb: Nazovite na telefon 01-2376-470 od 0 do 24 sata. U Centar za krizna stanja pri KBC-u Zagreb možete doći i bez najave i uputnice svakim danom između 8 i 20 sati.

Psihološki centar TESA: Nazovite na broj: 01/48 28 888 - radnim danom od 10 do 22 sata ili im se javite mailom za savjet: psiho.pomoc@tesa.hr

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