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morao se povući s turneje

Potresno priznanje poznatog glazbenika: "Doživio sam ozbiljan mentalni slom"

Piše E. G., Danas @ 22:40 Celebrity komentari
Eric Bass - 3 Eric Bass - 3 Foto: Instagram Screenshot

Basist grupe Shinedown Eric Bass povukao se s početka turneje zbog ozbiljnog narušavanja mentalnog zdravlja te javno progovorio o liječenju i važnosti traženja stručne pomoći.

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