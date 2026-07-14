Iza velike nogometne zvijezde stoji žena koja je zbog njega promijenila cijeli život

Majka Judea Bellinghama, Denise, godinama je bila njegova najveća podrška, promijenivši čak i državu prebivališta.

Jude Bellingham jedno je od velikih otkrića Svjetskog prvenstva 2026., postigavši šest pogodaka tijekom turnira. I dok je on vodio Englesku prema završnici turnira, na tribinama ga je podržavala žena koja je godinama izbjegavala reflektore.

Denise Bellingham nije bivša sportašica ni javna osoba, već majka koja je sinovu karijeru gradila daleko od kamera – disciplinom, podrškom i zdravim razumom.

Galerija 26 26 26 26 26

Denise Bellingham - 4 Foto: Profimedia

Nakon četvrtfinalne pobjede protiv Norveške, u kojoj je Jude postigao oba pogotka, otkrio je da je upravo njegova majka bila zaslužna što je ostao pribran u jednoj od najvažnijih utakmica prvenstva. Naime, prijetila mu je suspenzija zbog žutih kartona, a Denise ga je cijeli tjedan upozoravala da kontrolira emocije.

"Mama mi je cijeli tjedan govorila da pazim što govorim, kako ulazim u duele, kakav izraz lica imam i kako pokazujem emocije. Doslovno mi je utuvila u glavu da moram paziti zbog tog žutog kartona", rekao je Bellingham nakon susreta.

Jude Bellingham Foto: Daniel McGregor-Huyer / Zuma Press / Profimedia

Thomas Tuchel i Jude Bellingham Foto: Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia

Jude Bellingham Foto: Afp

Pogledaji ovo Celebrity Preminula žena s golubovima iz omiljenog božićnog filma, ni u stvarnosti nije imala lagan život

Prije nego što je Jude postao zvijezda Real Madrida i engleske reprezentacije, obitelj Bellingham živjela je prilično običnim životom u Stourbridgeu u engleskom Midlandsu. Denise i suprug Mark odgajali su sinove Judea i Jobea daleko od glamura profesionalnog nogometa. Mark je godinama radio kao policijski narednik, dok je istovremeno igrao niželigaški nogomet i bio poznat kao iznimno učinkovit strijelac. Denise je, s druge strane, vodila obiteljski život i brinula da sinovi, unatoč velikom talentu, ostanu prizemljeni.

Jude je više puta istaknuo da su ga roditelji naučili poštovanju, odgovornosti i odnosu prema ljudima.

Denise Bellingham - 1 Foto: Profimedia

"Prije nego što su bili sjajni roditelji, bili su sjajni ljudi. Promatrao sam kako se odnose prema drugima i tako sam naučio kako se treba ponašati", rekao je jednom u razgovoru za The Guardian.

Kada je sa samo 17 godina odlučio napustiti Birmingham City i prijeći u Borussiju Dortmund, Denise je donijela veliku životnu odluku. Preselila se s njim u Njemačku kako bi mu olakšala prilagodbu na novi život, dok je otac Mark ostao u Engleskoj kako bi pomagao mlađem sinu Jobeu u razvoju nogometne karijere. Kasnije je Denise pratila Judea i u Madrid nakon njegova transfera u Real.

Denise Bellingham - 3 Foto: Profimedia

Osim emocionalne podrške, pomagala mu je u svakodnevnom životu – od organizacije obaveza do financija – kako bi se mogao potpuno posvetiti nogometu. Jude je kroz šalu jednom priznao da mu je majka još godinama nakon punoljetnosti namještala krevet, a kada je jednom prilikom zaboravio putovnicu prije putovanja sa suigračima iz Borussije Dortmund, upravo je Denise riješila problem.

Jude Bellingham Foto: Afp

Jude Bellingham Foto: Afp

Iako je Jude danas jedan od najskupljih i najpoznatijih nogometaša svijeta, Denise nije promijenila svoj pristup. Umjesto savjeta o taktici ili nogometu, podsjeća ga na ono što smatra važnijim – samokontrolu, ponašanje i skromnost.

Njezin posljednji savjet pokazao se presudnim. Bellingham je protiv Norveške ostao bez novog žutog kartona, zabio dva gola i odveo Englesku u polufinale Svjetskog prvenstva, gdje će imati priliku nastaviti lov na naslov svjetskog prvaka.

Kako izgleda njegova djevojka, pogledajte OVDJE.

EKSKLUZIVNO Lidija Bačić iskreno o ljubavi, muškarcima, estradi i životu kakav rijetko pokazuje

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Celebrity Poseban trenutak za suprugu Farisa Pinje: "Bilo je to uistinu nezaboravno iskustvo"

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Fatalna Splićanka u bikiniju istaknula utegnutu pozadinu, i s 50 godina ima zavodljivu siluetu

Pogledaji ovo Celebrity Je li ovo primjereno 13-godišnjakinji? Transformacija kćeri reality zvijezde mnogima je izazvala nelagodu

Pogledaji ovo Celebrity Kolinda Grabar-Kitarović pokazala dragocjeni suvenir, njegova priča vraća u jedno od najvećih finala u povijesti

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.