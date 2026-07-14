Iza velike nogometne zvijezde stoji žena koja je zbog njega promijenila cijeli život

Majka Judea Bellinghama, Denise, godinama je bila njegova najveća podrška, promijenivši čak i državu prebivališta.
Jude Bellingham jedno je od velikih otkrića Svjetskog prvenstva 2026., postigavši šest pogodaka tijekom turnira. I dok je on vodio Englesku prema završnici turnira, na tribinama ga je podržavala žena koja je godinama izbjegavala reflektore.3 vijesti o kojima se priča ''zaslužio sam...'' Mladen Grdović pokazao svoju vilu na moru, pogledajte njegovu oazu mira Kraljica! Zar stvarno ima 55 godina? Na fotkama u kupaćem bi joj pozavidjele i mnogo mlađe kolegice! već je pravi mladić! Severina objavila najnovije fotografije sa sinom: ''Preslikana mama!''
Denise Bellingham nije bivša sportašica ni javna osoba, već majka koja je sinovu karijeru gradila daleko od kamera – disciplinom, podrškom i zdravim razumom.
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Denise Bellingham - 4 Foto: Profimedia
Nakon četvrtfinalne pobjede protiv Norveške, u kojoj je Jude postigao oba pogotka, otkrio je da je upravo njegova majka bila zaslužna što je ostao pribran u jednoj od najvažnijih utakmica prvenstva. Naime, prijetila mu je suspenzija zbog žutih kartona, a Denise ga je cijeli tjedan upozoravala da kontrolira emocije.
"Mama mi je cijeli tjedan govorila da pazim što govorim, kako ulazim u duele, kakav izraz lica imam i kako pokazujem emocije. Doslovno mi je utuvila u glavu da moram paziti zbog tog žutog kartona", rekao je Bellingham nakon susreta.
Jude Bellingham Foto: Daniel McGregor-Huyer / Zuma Press / Profimedia
Thomas Tuchel i Jude Bellingham Foto: Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia
Jude Bellingham Foto: Afp
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Prije nego što je Jude postao zvijezda Real Madrida i engleske reprezentacije, obitelj Bellingham živjela je prilično običnim životom u Stourbridgeu u engleskom Midlandsu. Denise i suprug Mark odgajali su sinove Judea i Jobea daleko od glamura profesionalnog nogometa. Mark je godinama radio kao policijski narednik, dok je istovremeno igrao niželigaški nogomet i bio poznat kao iznimno učinkovit strijelac. Denise je, s druge strane, vodila obiteljski život i brinula da sinovi, unatoč velikom talentu, ostanu prizemljeni.
Jude je više puta istaknuo da su ga roditelji naučili poštovanju, odgovornosti i odnosu prema ljudima.
Denise Bellingham - 1 Foto: Profimedia
"Prije nego što su bili sjajni roditelji, bili su sjajni ljudi. Promatrao sam kako se odnose prema drugima i tako sam naučio kako se treba ponašati", rekao je jednom u razgovoru za The Guardian.
Kada je sa samo 17 godina odlučio napustiti Birmingham City i prijeći u Borussiju Dortmund, Denise je donijela veliku životnu odluku. Preselila se s njim u Njemačku kako bi mu olakšala prilagodbu na novi život, dok je otac Mark ostao u Engleskoj kako bi pomagao mlađem sinu Jobeu u razvoju nogometne karijere. Kasnije je Denise pratila Judea i u Madrid nakon njegova transfera u Real.
Denise Bellingham - 3 Foto: Profimedia
Osim emocionalne podrške, pomagala mu je u svakodnevnom životu – od organizacije obaveza do financija – kako bi se mogao potpuno posvetiti nogometu. Jude je kroz šalu jednom priznao da mu je majka još godinama nakon punoljetnosti namještala krevet, a kada je jednom prilikom zaboravio putovnicu prije putovanja sa suigračima iz Borussije Dortmund, upravo je Denise riješila problem.
Jude Bellingham Foto: Afp
Jude Bellingham Foto: Afp
Iako je Jude danas jedan od najskupljih i najpoznatijih nogometaša svijeta, Denise nije promijenila svoj pristup. Umjesto savjeta o taktici ili nogometu, podsjeća ga na ono što smatra važnijim – samokontrolu, ponašanje i skromnost.
Njezin posljednji savjet pokazao se presudnim. Bellingham je protiv Norveške ostao bez novog žutog kartona, zabio dva gola i odveo Englesku u polufinale Svjetskog prvenstva, gdje će imati priliku nastaviti lov na naslov svjetskog prvaka.
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