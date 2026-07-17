Preminula žena s golubovima iz omiljenog božićnog filma, ni u stvarnosti nije imala lagan život

Brenda Fricker, prva Irkinja koja je osvojila Oscara i glumica koju publika pamti po ulogama u filmovima Moje lijevo stopalo i Sam u kući 2 te seriji Casualty, preminula je u dobi od 81 godine.

Irska glumica Brenda Fricker, dobitnica Oscara za ulogu u filmu "Moje lijevo stopalo (My Left Foot)" te nezaboravna žena s golubovima iz kultnog filma "Sam u kući 2: Izgubljen u New Yorku", preminula je u dobi od 81 godine.

Vijest o njezinoj smrti za BBC je potvrdio njezin agent Phil Belfield, koji se od glumice oprostio emotivnim riječima.

Brenda Fricker - 2 Foto: Profimedia

"Više nikada nećemo vidjeti nekoga poput nje i svijet je siromašniji bez nje", poručio je Belfield.

Dodao je kako mu je bila čast poznavati je i surađivati s njom te istaknuo da će zauvijek ostati u srcima brojnih ljubitelja filma i televizije diljem svijeta.

Fricker je rođena 17. veljače 1945. u Dublinu, a glumačku karijeru započela je na kazališnim daskama i televiziji. Prve zapaženije uloge ostvarila je krajem 1970-ih u britanskoj sapunici "Coronation Street" te televizijskoj drami "Licking Hitler".

Brenda Fricker i Macaulay Culkin Foto: Profimedia

Širu televizijsku publiku osvojila je ulogom medicinske sestre Megan Roach u BBC-jevoj dugovječnoj medicinskoj seriji "Casualty". U seriji se prvi put pojavila već u njezinoj premijernoj epizodi 1986. godine, a lik Megan Roach tumačila je do 1990., uz povremene povratke sve do 2010. godine.

Vrhunac karijere doživjela je 1990. kada je osvojila Oscara za najbolju sporednu glumicu za ulogu Bridget Brown u filmu "Moje lijevo stopalo". U filmu je utjelovila majku Christyja Browna, irskog umjetnika rođenog s cerebralnom paralizom, kojeg je glumio Daniel Day-Lewis. Tim je uspjehom postala prva irska glumica u povijesti koja je osvojila nagradu Američke filmske akademije.

Brenda Fricker - 5 Foto: Profimedia

Iako je Oscar bio najveće priznanje njezine karijere, mnogim gledateljima najdraža je ostala njezina uloga u filmu "Sam u kući 2: Izgubljen u New Yorku" iz 1992. godine.

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Fricker je ondje utjelovila tajanstvenu beskućnicu koja hrani golubove u Central Parku i sprijateljuje se s Kevinom McCallisterom, kojeg je glumio Macaulay Culkin. Taj je lik, unatoč relativno maloj minutaži, postao jedan od najupečatljivijih u cijelom filmu.

Brenda Fricker - 4 Foto: Profimedia

Tijekom karijere ostvarila je zapažene uloge i u filmovima "So I Married an Axe Murderer", "Angels in the Outfield", "A Time to Kill" i "Veronica Guerin", potvrdivši status jedne od najcjenjenijih irskih glumica svoje generacije.

Iako je osvajanje Oscara većini glumaca vrhunac karijere, Fricker je godinama govorila da joj je upravo ta nagrada zatvorila brojna vrata.

U razgovoru za The Times 2024. godine izjavila je kako ju je nakon Oscara pratilo takozvano "prokletstvo Oscara", jer su je producenti i redatelji počeli svrstavati u isti tip uloga, zbog čega je ostala bez brojnih filmskih i kazališnih prilika.

Brenda Fricker - 1 Foto: Profimedia

"Postoji mnogo toga što nije sjajno kod Oscara. A ne dobijete ni novac. Mogli bi barem dati nešto novca uz kipić", našalila se tada.

Unatoč tome, iza sebe je ostavila bogatu karijeru dugu više od četiri desetljeća i niz nezaboravnih uloga koje su obilježile filmsku i televizijsku povijest. Od medicinske sestre Megan Roach, preko majke Christyja Browna, pa sve do žene s golubovima koja je pomogla Kevinu McCallisteru, Brenda Fricker ostat će upamćena kao jedna od najvećih irskih glumačkih legendi.

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