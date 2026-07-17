Rijetka pojava partnerice Zlatana Ibrahimovića: Starija je od njega 11 godina, a rodila mu je dva sina

Rijetko ih viđamo zajedno na crvenom tepihu, no kada se pojave, teško ih je ne primijetiti. Zlatan Ibrahimović i Helena Seger zablistali su na premijeri dokumentarnog filma o Novaku Đokoviću u New Yorku.
Zlatan Ibrahimović i njegova dugogodišnja partnerica Helena Seger privukli su veliku pozornost na premijeri dokumentarnog filma o Novaku Đokoviću ''Novak Djokovic: The Wolf In Winter'', koja je održana u New Yorku.3 vijesti o kojima se priča ''zaslužio sam...'' Mladen Grdović pokazao svoju vilu na moru, pogledajte njegovu oazu mira već je pravi mladić! Severina objavila najnovije fotografije sa sinom: ''Preslikana mama!'' ''uzeli su bez pitanja...'' Matko Jelavić za Dnevnik Nove TV iznio svoju stranu priče o zabrani emitiranja kultnog hrvatskog filma!
Slavni par, koji svoju privatnost godinama uspješno čuva daleko od očiju javnosti, još je jednom pokazao koliko je njihova veza čvrsta, a njihov zajednički izlazak oduševio je okupljene fotografe.
Novak Đoković, Helena Seger i Zlatan Ibrahimović - 1 Foto: Sipa USA / Sipa USA / Profimedia
Bivši nogometaš stigao je u elegantnom tamnoplavom odijelu i bijeloj košulji, dok je Helena zablistala u lepršavoj tamnosmeđoj haljini, a modnu kombinaciju upotpunila je crnom prošivenom torbicom i jednostavnim sandalama.
Novak Đoković, Helena Seger i Zlatan Ibrahimović - 3 Foto: Sipa USA / Sipa USA / Profimedia
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Na crvenom tepihu pridružio im se i Novak Đoković, koji je pozirao sa slavnim gostima uoči premijere dokumentarca posvećenog njegovoj karijeri. Trojac je nasmiješeno pozirao fotografima, a Zlatan i Novak srdačno su razgovarali prije zajedničkog fotografiranja.
Iako su zajedno više od dva desetljeća i imaju sinove Maximiliana i Vincenta, Zlatan Ibrahimović i Helena Seger vrlo rijetko zajedno dolaze na javna događanja. Upravo zato svaki njihov zajednički izlazak izaziva velik interes javnosti.
Zlatan Ibrahimović, Helena Seger Foto: Profimedia
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Njihova ljubavna priča traje još od početka 2000-ih, a tijekom godina Helena je svjesno izbjegavala medijsku pozornost, dok je Zlatan često isticao koliko mu je upravo ona najveća životna podrška. Unatoč slavi i brojnim poslovnim obvezama, par i dalje uspješno čuva privatni život od reflektora.
Više o njihovoj ljubavi i Heleni čitajte OVDJE.
Zlatan Ibrahimović, Helena Seger Foto: Profimedia
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