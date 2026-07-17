Preslatka najnovija fotografija Joška Gvardiola i njegove djevojke, evo gdje su uhvaćeni!

Dok uživa u slobodnim danima, hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol još je jednom pokazao svoju jednostavnost. Tijekom posjeta domu za starije na Krku, gdje je s djevojkom Lu Mastrović obišao njezina djeda, rado je pozirao sa stanovnicom koja ga je prepoznala.

Hrvatski nogometni reprezentativac Joško Gvardiol slobodne dane provodi daleko od reflektora nakon Svjetskog prvenstva, a ovih je dana sa svojom djevojkom Lu Mastrović posjetio njezina djeda koji je smješten u domu za starije na Krku.

Tijekom posjeta par je privukao pažnju korisnice doma, a jedna je stanarka iskoristila priliku i zamolila ih za zajedničku fotografiju.

Vatreni s obitelji - 3 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Uspomena je ubrzo završila i na društvenim mrežama, gdje ju je podijelio njezin sin uz opis:

"Moja mama se slikala u domu na Krku s Joškom Gvardiolom i njegovom curom. Nono joj je u domu."

Objavu pogledajte OVDJE.

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Iako svoj privatni život nastoje držati podalje od očiju javnosti, Joško i Lu posljednjih se mjeseci ipak povremeno pojavljuju zajedno. Nedavno je nakon pobjede Hrvatske nad Panamom na Svjetskom prvenstvu Gvardiol potrčao na tribine kako bi zagrlio majku Sanju i poljubio svoju djevojku.

Lu Mastrović - 2 Foto: Instagram

Joško Gvardiol Foto: Damir Skomrlj/Cropix

Vatreni s obitelji - 11 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Lu Mastrović studentica je Veterinarskog fakulteta u Zagrebu, a javnosti je poznata i kao bivša skijašica te instruktorica skijanja. Vezu s jednim od najboljih hrvatskih nogometaša potvrđuje rijetkim zajedničkim pojavljivanjima, dok privatnost i dalje ljubomorno čuvaju.

Više o Lu čitajte OVDJE.

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