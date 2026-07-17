Fatalna Splićanka u bikiniju istaknula utegnutu pozadinu, i s 50 godina ima zavodljivu siluetu

Bivša Miss Hrvatske Renata Lovrinčević Buljan uživa u ljetnim danima, a jednom fotografijom u izazovnom crnom badiću izazvala je pravu lavinu reakcija

Renata Lovrinčević Buljan ponovno je privukla pažnju svojih pratitelja na društvenim mrežama.

Bivša Miss Hrvatske i fitness entuzijastica na Instagramu je podijelila fotografiju na kojoj pozira u upečatljivom crnom jednodijelnom badiću s izrezima, istaknuvši svoju besprijekornu liniju.

Renata Lovrinčević Buljan - 2 Foto: Instagram

Na fotografiji snimljenoj uz stijene i more, Renata pozira okrenuta u profil, dok sunčeve zrake dodatno naglašavaju njezin preplanuli ten i isklesanu figuru. Minimalistički crni kupaći kostim istaknuo je njezinu vitku siluetu, a cijeli je styling upotpunila sunčanim naočalama i raspuštenom kosom.

Renata Lovrinčević Buljan Foto: Instagram

Renata Lovrinčević Buljan Foto: Instagram

Renata je već godinama poznata po tome što na društvenim mrežama redovito dijeli trenutke iz privatnog života, treninga i putovanja, a njezine objave nerijetko izazovu velik interes pratitelja. Ni ova fotografija nije bila iznimka.

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