Influencerica umrla nakon teške nesreće biciklom na medenom mjesecu

Samo nekoliko tjedana nakon što je na društvenim mrežama podijelila fotografije sa svog vjenčanja, njemačka influencerica Laura Viktoria Härtig izgubila je život nakon teške nesreće na medenom mjesecu.

Njemačka influencerica Laura Viktoria Härtig preminula je u 31. godini života, gotovo tri tjedna nakon teške prometne nesreće koju je doživjela tijekom medenog mjeseca u talijanskim Dolomitima. Vijest o njezinoj smrti rastužila je više od 55 tisuća pratitelja koji su godinama pratili njezine avanture na planinama, skijalištima i biciklističkim rutama.

Nesreća se dogodila 23. lipnja na cesti u blizini prijevoja Sella, kada se Härtig, vozeći bicikl, sudarila s motociklom kojim je upravljao Peter Runggaldier, bivši talijanski olimpijac u alpskom skijanju. Prema pisanju talijanskih medija il Dolomiti i Trentino, od siline udara njezin se bicikl raspao na više dijelova, a influencerica je teško ozlijeđena pala na asfalt.

Laura Viktoria Härtig - 2 Foto: Instagram

Hitna pomoć uspjela ju je reanimirati na mjestu nesreće, nakon čega je helikopterom prevezena u bolnicu San Maurizio u Bolzanu. Unatoč naporima liječnika, ozljede su bile preteške te je preminula u nedjelju, gotovo tri tjedna nakon nesreće.

Laura Viktoria Härtig - 1 Foto: Instagram

Laura Viktoria Härtig na Instagramu je okupljala više od 55 tisuća pratitelja. Na svom je profilu redovito objavljivala fotografije i videozapise sa skijanja, planinarenja, biciklističkih izleta i putovanja. Samo nekoliko tjedana prije tragedije podijelila je fotografije sa svog vjenčanja uz emotivan opis: ''Srodna duša za cijeli život.''

Laura Viktoria Härtig - 4 Foto: Instagram

Peter Runggaldier, koji je predstavljao Italiju na Zimskim olimpijskim igrama 1994. i 1998. godine, nekoliko dana nakon nesreće oglasio se na Instagramu.

''Dragi prijatelji, u vezi s teškom prometnom nesrećom u kojoj sam sudjelovao, molim vas da poštujete moju bol i potrebu za privatnošću. Moje misli su uz sve uključene osobe i njihove obitelji'', napisao je, dodavši kako u ovom trenutku neće davati intervjue ni izjave.

Laura Viktoria Härtig - 6 Foto: Instagram

Na Laurinom Instagram profilu u četvrtak je objavljena dirljiva oproštajna poruka.

''Laura je otišla u svoje voljene planine u zalazak sunca. Planine u kojima sunce uvijek sja, gdje je snijeg uvijek savršen, čekaju najbolje staze i planinska koliba puna njezinih omiljenih grickalica. Ondje nas sada čeka'', stoji u objavi.

U nastavku su njezina obitelj i prijatelji zahvalili svima na podršci i porukama suosjećanja.

''Doista je nevjerojatno da je Laura putem ovog kanala i izvan njega svoju strast mogla podijeliti s toliko ljudi. Dok se ponovno ne sretnemo na nekom novom vrhu, Laura'', poručili su.

Laura Viktoria Härtig - 5 Foto: Instagram

Prema talijanskim medijima, i Runggaldier je u sudaru zadobio teške ozljede te je prevezen u bolnicu Santa Chiara u Trentu. Na svojoj službenoj internetskoj stranici navodi kako je i dalje aktivan u svijetu skijanja, a slobodno vrijeme provodi baveći se nogometom, motociklizmom, biciklizmom i golfom.

Laura Viktoria Härtig - 3 Foto: Instagram

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