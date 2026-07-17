Nakon brojnih špekulacija o ljubavi Jakov Jozinović pozirao s jednom posebnom damom

Nakon što je njegov privatni život posljednjih tjedana pod povećalom javnosti, Jakov Jozinović ponovno je završio u središtu pozornosti zbog fotografija s Ultra Europe festivala.

Pjevač Jakov Jozinović ovog je vikenda uživao na Ultra Europe festivalu u Splitu, a pažnju na društvenim mrežama privukle su fotografije na kojima pozira s aktualnom Miss Universe Hrvatske, Anteom Mršić.

Na fotografiji nasmijani poziraju jedno uz drugo, a objava je ubrzo počela kružiti među obožavateljima koji posljednjih tjedana pomno prate svaki detalj iz Jozinovićeva privatnog života.

Jakov Jozinović i Antea Mršić - 2 Foto: Instagram

Antea Mršić - 1 Foto: Instagram

Naime, pjevačev ljubavni status posljednjih je tjedana predmet brojnih nagađanja. Sve je započelo nakon što se na društvenim mrežama pojavio, a ubrzo potom i nestao, video na kojem Jakov ljubi djevojku za koju su mnogi korisnici uvjereni da je riječ o pjevačici Džejli Ramović. Snimka je potaknula lavinu komentara i špekulacija o njihovoj mogućoj vezi.

Jakov Jozinović Foto: Mario Poje/PR

Džejla Ramović - 2 Foto: TikTok Screenshot

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Ni Jakov Jozinović ni Džejla Ramović dosad nisu javno komentirali niti potvrdili glasine o svom odnosu.

U međuvremenu, fotografije s Ultra Europe festivala, na kojima je Jakov pozirao s Anteom Mršić, izazvale su novi val reakcija na društvenim mrežama. Ipak, zasad nema naznaka da je riječ o bilo čemu više od zajedničkog fotografiranja na festivalu.

Antea Mršić - 3 Foto: Darko Tomas / CROPIX

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