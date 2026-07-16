Kako izgledaju Mrletove kćeri? Izveo ih je pred kamere, imao je poseban povod

Na zatvaranju 72. Pulskog filmskog festivala sve poglede privukli su Ivanka Mazurkijević i Damir Martinović Mrle, koji su se na crvenom tepihu pojavili u rijetkom obiteljskom izdanju sa svojim kćerima.

Glazbenici Ivanka Mazurkijević i Damir Martinović Mrle privukli su pažnju na zatvaranju 72. Pulskog filmskog festivala, gdje su se pojavili u društvu svojih kćeri, Rože i Eve.

Obitelj je zajedno prošetala crvenim tepihom ispred pulske Arene, a njihov dolazak imao je i poseban povod – frontmen Leta 3 upravo je dan ranije proslavio 65. rođendan.

Ivanka Mazurkijević i Damir Martinović Mrle s kćerima Foto: PR

Mrle je za ovu prigodu odabrao svoje prepoznatljivo modno izdanje u svijetloružičastom odijelu, dok je Ivanka zablistala u upečatljivoj haljini sa šljokicama. Uz njih su bile 14-godišnja Eva, njihova zajednička kći, te 19-godišnja Roža, Mrletova kći iz prvog braka s Jelenom Germuth.

Damir Martinović Mrle i Ivanka Mazurkijević i kći Roža Foto: Instagram

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Par svoju djecu vrlo rijetko izlaže javnosti, zbog čega je njihov zajednički izlazak na crveni tepih izazvao dodatnu pozornost fotografa i okupljenih.

Ivanka i Damir zajedno su više od 15 godina. Njihova ljubavna priča započela je nakon Mrletova razvoda, a upoznali su se tijekom rada na predstavi "Kiklop" Scene Velika Gorica. Iako se godinama nagađa o njihovu vjenčanju te su ga, prema ranijim izjavama, planirali čak tri puta, par još uvijek nije stao pred oltar.

Damir Martinović Mrle i Ivanka Mazurkijević - 1 Foto: Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell

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Više o svojoj ljubavi Mrle i Ivanka otkrili su za IN magazin, prilog pogledajte OVDJE.

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