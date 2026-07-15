Natali Dizdar o majčinstvu i vrućinama u Francuskoj: ''Tamo nitko nema klimu''

Natali Dizdar osvojila je zagrebačku publiku intimnim koncertom, a ondje je uživao i naš Dino Stošić. Uz dozu dobre glazbe, prošli su i brojne teme pa je pjevačica otkrila i kako je bilo u Egiptu te kako njezin suprug William reagira na dalmatinski način života.

Zagreb je nakratko ušao u laganiji ritam i odahnuo od paklenih vrućina. Natali Dizdar održala je poseban koncert u metropoli, a njezina publika s nestrpljenjem iščekuje novu glazbu.

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''Svakako se nadam da će se to dogoditi. Mi smo tako malo, nismo najbrži tim ljudi koji god ja tim promijenim, nikad nam brzina nije vrlina''.

I dok se kuju planovi za nove pjesme, ljetni mjeseci rezervirani su za nastupe, ali i za pet minuta predaha koje Natali nalazi gdje drugdje nego doma.

''Pa evo sad sam kod mame i tate dok ne riješimo to stambeno pitanje jer uvijek idemo u Zadar preko ljeta. Meni je Dalmacija jednostavno nezamjenjiva''.

I dok našu obalu turisti tek otkrivaju, Natalin suprug William odmah je prošao ubrzani tečaj dalmatinskog stanja uma.

''Kome se ne sviđa naša obala pod broj jedan? Ima najboljeg turističkog vodiča, jer ja sam stvarno, em, zbog muzike, nema gdje nisam bila i šta nisam istražila i vozila sam te brodove, jedrilice i stvarno, onako sam sve otoke više manje prošla. Tako da, mislim da je stvarno dobio ono creme de la creme''.

I dok morem plove bez pogreške, kada je riječ o planiranju vjenčanja, stvari se odvijaju u pomalo sporijem francuskom ritmu.

''Ako išta znaš o Francuzima, to je da se o svemu priča u nedogled i nema kraja, tako da smo još eto u tim procesima, ali okej, mislim nekako smo se već navikli''.

Život u Francuskoj mnogima se čini savršenim, no sve se mijenja kada tu zemlju pogode nesnosni toplinski valovi. Na vlastitoj koži to je osjetila i naša pjevačica.

''Osjetili smo u petom mjesecu, bio prvi val, bilo je onako 32, 33 stupnjeva što je nama tu okej po ljeti, a tamo nitko nema klimu. A kad kažem da nitko nema klimu, nitko nema klimu u stanu, nitko nema klimu u restoranu, u baru, ti doslovce možeš sjediti u autu u klimi. Tako da je stvarno onako, nije baš ugodno'', priznala nam je Natali.

Dolazak djeteta mijenja sve, a s tim dolaze i neizbježni savjeti okoline.

''Svi su mi rekli 'dobro je, chill je, ali okej to će se sve promijeniti' i promijenilo se, ali mislim da je ona i dalje poprilično chill u odnosu na druge, bar druge ove bebe kojima sam okružena. Ali i da nije, sve pet, izdržala bi''.

U domu pjevačice vlada prava mala jezična zbrka, ali Natali se nada da će kćerka govoriti poput prave Dalmatinke.

''Mama, tata je dosta zbunjujuće jer imamo tri verzije tate, papa, tata, daddy, ono sve govori. Ne znam je li baš kuže šta priča, ali mislim da će hrvatski onako biti ipak prvi jer ja najviše pričam s njom. Nadam se da će to dijete progovorit francuski, jedva čekam da čujem te neke riječi. Za sad zna samo reć' vava, tipa ça va, nema pojma šta to znači. I meni je teško shvatit to njihovo pozdravljanje''.

U svibnju su imali i veliko obiteljsko putovanje u Egipat, a to im je donijelo promjenu nekih navika.

''To je bilo Lolino putovanje. Najveći dio putovanja smo proveli u all inclusive hotelu što nikad u životu nisam napravila jer sam ja potpuno turistički tip, sve ćemo spontano i to je bila najbolja odluka ikad jer kretali smo se sto metara od sobe, bazen, plaža i doručak, ručak, večera, sve je spremljeno.

Francuski šarm, dalmatinski dišpet i slatke prve riječi njezine Lole. Kod Natali je trenutačno uistinu dinamično! I dok uživa u toplim ljetnim danima, sigurni smo da će i onaj službeni "zadnji dan ljeta" donijeti neke nove, sjajne glazbene priče.

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