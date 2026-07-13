Antonia Dora Pleško proslavila je sedam godina veze: ''Spoj nas dvoje je savršen''

A sad vas vodimo na naš najsunčaniji otok - Hvar. Ondje je Antonia Dora Pleško snimila videospot za svoju novu pjesmu ''Da se zamrači nebo'', kojom je započela suradnju s Perom Kozomarom. Kako se odlučila na glazbeni zaokret, planira li vjenčanje s dugogodišnjim dečkom te kako se od malih nogu nosila s brojnim predrasudama, otkrila je našem Gordanu Vasilju.

Talentirana Antonia Dora Pleško napravila je glazbeni zaokret i započela suradnju s autorom brojnih hitova Perom Kozomarom. Rezultat je njihov prvi zajednički singl ''Da se zamrači nebo'', koji je svjetlo dana ugledao danas.

''S dečkom sam bila na koncertu '40 godina klape Cambi u Lisinskom', predivan koncert i slušala sam pismu 'Ne more mi bit' i razmišljam - Bože, kako dobra pjesma i često kad mi je tako neka dobra pjesma, odem pogledat tko ju je napisao i vidim Pero Kozomara. Aha, ja govorim, ma idem se ja njemu javit, što mogu izgubit, može mi samo reći ne'', priča nam Antonia.

Antonia Dora Pleško - 3 Foto: In Magazin

Poznati skladatelj je rekao veliko DA pa je 27-godišnja Splićanka odmah požurila sa snimanjem videospota u Hvaru, koji joj je ove godine ljetna adresa, na kojoj nastupa od dva do tri puta na tjedan.

''Ovo ljeto smo se dečko i ja odlučili biti na Hvaru, dečko vozi brodove, ja pjevam, šetam, pijem kavice. Ovo je prvi put da ćemo isprobati cijelo ljeto biti na otoku i da smo primijenili taj otočki mentalitet i stvarno moram reći da mi jako paše i da sam puno manje pod stresom nego kad sam u Splitu ili Zagrebu.''

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Pjevačica i njezin samozatajni dečko, fotograf i snimatelj Roko Marić, su krajem travnja proslavili sedam godina ljubavi.

''Sedam godina sam u lijepoj, mirnoj vezi. Pašemo si, on je onako jedan miran, staložen dečko, ja sam temperamentni živac, tako da spoj toga dvoje je savršen. Ja kažem da imam još jednog živca ne bi to nikako funkcioniralo, tako da nakon sedam godina jasno je gdje vodi.', govori nam Antonia.

Antonia Dora Pleško - 2 Foto: In Magazin

A u goste na otok Hvar joj često svrati i njezina velika prijateljica iz djetinjstva Lorena Bućan.

''Moja Lorena obožava Hvar, ja sam je zarazila jer sam je odvela u najljepše uvale, na najljepšu hranu, skroz sam je zarazila, tako da bila je nedavno i rekla je 'čim nemam koncerte s Magazinom ja ti se vraćam prvim katamaranom'. Mi smo prijateljice od djetinjstva, toliko se volimo, podržavamo jedna drugu, baš iskrena ljubav.''

Podsjetimo, Antonia se prvi put predstavila javnosti u showu 'Supertalent', kad joj je bilo samo 11. Odmah je osvojila simpatije žirija i publike, koja ju je prozvala čudom od djeteta. Ali već u tom razdoblju susrela se s brojnim predrasudama.

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''Joj, moj Gordane, koliko sam se ja naslušala i laži i ružnih stvari o sebi od malih nogu, pogotovo u osnovnoj školi kad sam bila mala, baš sam imala problema s raznim dezinformacijama, vršnjacima, ali uopće se ne bih vraćala na to, jer toliko mi je sad lipo i koliko god ludo zvuči, zahvalna sam na svim tim momentima, jer su mi pomogli da danas budem jaka, mlada žena, da ne dam na sebe.''

Antonia Dora Pleško - 4 Foto: In Magazin

Iako je život nije mazio, Antoniju ćete rijetko vidjeti bez osmijeha na licu.

''Imam ja svojih dana i preispitivanja je li to to, je li to trebalo biti tako, ali jednostavno treba napraviti taj switch u glavi i shvatiti da na kraju dana imaš samo sebe i mušicu'', kaže nam.

Sudeći prema prvim reakcijama publike, mediteranski zvuk Pere Kozomare joj je baš sjeo pa ovaj splitski tandem već zajedno radi na novim pjesmama.

Antonia Dora Pleško - 1 Foto: In Magazin

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