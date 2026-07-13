Film koji je čekao više od 30 godina, glasovi svjetskih i domaćih zvijezda te priča posljednjeg velikog sna Dušana Vukotića

Nakon Splita, odlazimo u Istru. U tijeku je 73. Pula film fesTIval, na kojem je premijerno je PRIkazan "Kristalni planet", aNImirani film nastao prema scenariju Dušana Vukotića. Nakon više od tri desetljeća čekanja, jedan neDOvršeni san i priča legendarnog hrvatskog oskarovca, napokon je oživjela na velikom platnu. Među onima koji su dali glasove u filmu su i neki drugi oskarovci. O kome se radi, zna Dijana Kardum.

Trebalo je čekati više od tri desetljeća, ali jedan od najambicioznijih hrvatskih animiranih projekata napokon je ugledao svjetlo dana. "Kristalni planet'' prikazan je na ovogodišnjem Pula film festivalu. Temelji se na originalnoj priči i scenariju legendarnog hrvatskog animatora i oskarovca Dušana Vukotića.

73. Pula Film Festival - 3 Foto: In Magazin



TON: Antun Arsen Ostojić

31 godina to je dugo vremena, to je veliki projekt i nije ga bilo lako napraviti. Nakon smrti Dušana Vukotića prošlo je 10 godina i ja sam tek onda pitao njegovu udovicu da preuzmem taj projekt da ga pokušam napraviti. Iskreno bilo me strah i nisam znao kako to napraviti. To je doista veliko, sa nekim čudnim bićima, podzemni svjetovi, fantastika.

OFF: Film je zato i svojevrsna posveta čovjeku koji je hrvatsku animaciju upisao u svjetsku filmsku povijest.TON: Antun Arsen OstojićDa, on je bio moj profesor na ADU, znači poznavao sam ga jako dobro. Ja sam zato i znao za taj scenarij jer mi ga je on dao da ga pročitam. On je htio da na neki način i sudjelujem u tom projektu

73. Pula Film Festival - 2 Foto: In Magazin



TON: Antun Arsen Ostojić

Ali ono što mi je jako drago je da se ostvarilo i da ime Dušana Vukotića ostaje i dalje živjeti među nama. Ovo je posvećeno njemu i s te strane sam iznimno ponosan.



OFF: U engleskoj verziji glasove u crtiću dali su oskarovci Jeremy Irons i Vanessa Redgrave, a u hrvatskoj Judita Franković, Goran Navojec i mlada Katja Matković.

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TON: Goran Navojec

Jako zanimljivo budući da je moj prethodnik koji je snimio to za inozemno tržište Jeremy Irons onda ja ću onda pokušat to prispodobit na naš način i nadam se da će publika mlada, na to ciljam iako ovo je crtić i za djecu i za odrasle i ja se nadam da će biti zabavan i da ću ja svojim znanjem i zalaganjem bit zapažen.



TON: Katja Matković

Još sam nova u tom sinkroniziranju i sve pa mi je onak bilo fakat fora jer je nešto novo i stvarno sam se zabavila i bilo mi je super.



OFF: Katja je na ovogodišnjem Pula Film Festivalu imala čak dva filma, uz Kristalni planet i omiljen Dnevnik Pauline P. A pripreme za dolazak dugo su trajale.

73. Pula Film Festival - 1 Foto: In Magazin



TON: Katja Matković

Definitivno najčešće slušam savjete od moje mame, jako se dugo pripremam, znači ovo osmislit, znači to je bilo odlazaka u dućane i na kraju sam jako zadovoljna.



OFF: Posebnu priču ima i naslovna pjesma filma. Za nju je zaslužna jedna od najuspješnijih autorica u povijesti američke glazbe, a pjeva je Halle Bailey, poznata po ulozi male sirene.

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TON: Ozren K. Glasser i

Došli do toga da ja pitam svoju prijateljicu Dianne Warren, inače jednu od najlegendarnijih, najpoznatijih američkih songwriterica svih vremena, 17 puta nominiranom za Oscara, dobila je prije nekoliko godina i počasnog Oscara. Uglavnom ja sam se njoj isti ili drugi dan javio, nazvao sam je i pitao gle imam film jedan hrvatski, prijatelj mi radi muziku i bi li ti bila voljna napravit pjesmu za film. I ona reci mi malo nešto više... i onag story short Diane je nakon dan i pol pristala.



TON; Dalibor Grubačević

Dugo smo radili više od godinu dana, godinu i pol dana glazbe i ovoga bilo je vrlo intenzivno ali ja mislim da se na kraju isplatilo.



OFF: U glumačkoj ekipi je i Pero Juričić, kojem je ovo bio prvi dolazak na Pulski filmski festival, unatoč više od pola stoljeća dugoj karijeri. Od kazališta se ove godine oprostio, ali od mikrofona – nema namjeru.

73. Pula Film Festival - 4 Foto: In Magazin



TON: Pero Juričić

Meni je to kako bih rekao dnevni posao, ja sinkroniziram otkad znam za sebe i baš recimo dobio sam u zadnje vrijeme jedan kompliment igrao sam u Slavonskom Brodu otkuda sam jednu kao oproštajnu predstavu i onda su na internetu pitali a što on neće više davat glas.. Međutim oni ne znaju da će ja davat glas dok god budem imao glasa.



OFF: A upravo će njegov glas, kao i glasovi brojnih kolega, nastaviti živjeti kroz "Kristalni planet" – film koji spaja hrvatsku animacijsku tradiciju, međunarodnu produkciju i priču koja je svoje ostvarenje čekala više od tri desetljeća. U domaća će kina stići krajem kolovoza.

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