Burne reakcije: Kakve veze Tom Cruise ima sa završetkom Svjetskog nogometnog prvenstva?

FIFA-ina odluka da Tom Cruise bude poseban gost završne ceremonije Svjetskog prvenstva 2026. izazvala je burne reakcije navijača, koji se pitaju kakve veze holivudski glumac ima s nogometom i strahuju da se najveći nogometni događaj pretvara u spektakl nalik Super Bowlu.

Pobjedom protiv Francuske rezultatom 2:0, Španjolska je postala prva finalistica Svjetskog prvenstva 2026. godine, čije se finale održava u nedjelju na MetLife Stadiumu u New Jerseyju.

FIFA je objavila popis zvijezda koje će nastupiti na završnoj ceremoniji Svjetskog prvenstva 2026., a jedno ime posebno je iznenadilo navijače diljem svijeta – Tom Cruise.

Tom Cruise - 1 Foto: Profimedia

Dok su glazbena imena poput Robbieja Williamsa, Nicole Scherzinger, Laure Pausini i Jennifer Hudson mnogima logičan izbor, činjenica da će se holivudski glumac pojaviti kao "poseban gost" izazvala je brojne rasprave na društvenim mrežama.

Opening the Final with a star-studded list of performers 🤩#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 14, 2026

Organizatori zasad otkrivaju samo da će imati "posebno pojavljivanje", bez dodatnih detalja, što je otvorilo prostor brojnim teorijama. Budući da je poznat po tome da sam izvodi opasne filmske vratolomije te je prošle godine spektakularnim nastupom sudjelovao u zatvaranju Olimpijskih igara u Parizu, mnogi se pitaju sprema li još jedan adrenalinski spektakl.

Tom Cruise - 4 Foto: Profimedia

Dio navijača oduševljen je idejom da će jedna od najvećih holivudskih zvijezda biti dio završnice najvećeg nogometnog događaja na svijetu, dok drugi smatraju da bi fokus trebao ostati na nogometu. Na društvenim mrežama mogu se pronaći brojni komentari u kojima se korisnici pitaju kakva je poveznica Cruisea i Svjetskog prvenstva te nagađaju da FIFA želi dodatno približiti turnir američkoj publici i stvoriti spektakl po uzoru na Super Bowl.

Tom Cruise - 2 Foto: Profimedia

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"FIFA je zaboravila da je ovo nogomet, a ne koncert", "Ova je**na bu**la koja laje na djecu i starice i rasplače ih?", "Ljudi gledaju zbog svjetskog prvenstva. Nikog nije briga za slavne osobe, samo uzimaju pozornost", "Nogomet treba biti u prvom planu na Sjetskom prvenstvu, a ne talent show u šljokicama tijekom poluvremena", "Hoće li uopće biti vremena za utakmicu?", "Ovo je je**ni nogomet, a ne Super Bowl. Prestanite s amerikanizacijom", "Čekajte, što će Tom Cruise raditi? Skočiti iz aviona i sletjeti na stadion?", "Kakve, pobogu, veze Tom Cruise ima sa Svjetskim prvenstvom?", "Kakvu nemoguću misiju će sada izvoditi? Ukrasti pokal Svjetskog prvenstva?", "Govotrim u ime 90% fanova - nikog nije briga što se ovo održava, pogotovo ne one čije su zemlje u finalu", "Ne hvala, zvuči kao noćna mora", pišu fanovi na bivšem Twitteru.

Tom Cruise - 1 Foto: Profimedia

Tom Cruise - 5 Foto: Profimedia

FIFA zasad ne otkriva što je točno pripremila, osim da će završna ceremonija, koja počinje 90 minuta prije finala, slaviti putovanje svih 48 reprezentacija kroz povijesno prvenstvo održano u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Uz Cruisea će nastupiti i IShowSpeed, Robbie Williams, Nicole Scherzinger i Laura Pausini, dok će Jennifer Hudson otpjevati američku himnu.

Tom Cruise - 3 Foto: Profimedia

Hoće li Cruise samo prošetati pozornicom ili priprema još jedan filmski trenutak o kojem će se dugo pričati, saznat će se u nedjelju. Jedno je sigurno – njegovo ime već je postalo jedna od glavnih tema uoči finala Svjetskog prvenstva.

Cruise godinama pripada jednom kultu, o kojem više saznajte OVDJE.

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