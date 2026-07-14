Mališan koji je zasjenio zvijezdu Španjolske: Mlađi brat Laminea Yamala hit je Svjetskog prvenstva

Najveći nogometni talent svoje generacije večeras će pokušati odvesti Španjolsku u finale Svjetskog prvenstva, a dok se cijeli svijet divi potezima Laminea Yamala na terenu, njegov mlađi brat Keyne ovih je dana postao prava internetska senzacija i jedna od najslađih zvijezda turnira.

Dok se večeras sprema jedan od najvećih okršaja Svjetskog prvenstva 2026., polufinale između Španjolske i Francuske, reflektori nisu usmjereni samo prema Lamineu Yamalu.

Ovih je dana društvene mreže osvojio njegov trogodišnji mlađi brat Keyne, koji je svojim simpatičnim reakcijama i navijanjem na tribinama ukrao show te postao jedna od najviralnijih zvijezda turnira. Sam Yamal nedavno je priznao da mu je brat kao sin i da mu je njegova sreća važnija od bilo kojeg gola.

Did Yamal’s brother just drop a generational meme? 😂 pic.twitter.com/hm0R6rOTSq — Kobi (@UTDKobi) July 2, 2026

A dok će večeras pokušati odvesti Španjolsku u finale Svjetskog prvenstva protiv moćne Francuske, iza 19-godišnjeg nogometaša krije se životna priča koja bi bez problema mogla poslužiti kao filmski scenarij.

Lamine Yamal s bratom Foto: Profimedia

Lamine Yamal s bratom Foto: Profimedia

Lamine Yamal Nasraoui Ebana rođen je 13. srpnja 2007. u katalonskom Esplugues de Llobregatu. Majka Sheila Ebana podrijetlom je iz Ekvatorske Gvineje, dok je otac Mounir Nasraoui Marokanac. Roditelji su se razišli kada je imao samo tri godine, ali su oboje ostali važan dio njegova života.

Djetinjstvo je proveo između Mataróa i Granollersa, a odrastao je u četvrti Rocafonda, radničkom naselju koje se godinama suočavalo sa siromaštvom i društvenom stigmom.

Lamine Yamal - 8 Foto: Profimedia

Nogomet je počeo igrati sa samo četiri godine u lokalnom klubu La Torreta, a već kao šestogodišnjak privukao je skaute Barcelone. Godine 2014. stigao je u slavnu La Masiju, akademiju koja je svijetu dala Lionela Messija, Xavija i Andresa Iniestu.

Vrlo brzo postalo je jasno da se radi o iznimnom talentu. Sa samo 15 godina debitirao je za prvu momčad Barcelone, a potom je rušio rekorde gotovo iz utakmice u utakmicu te postao jedan od najmlađih igrača i strijelaca u povijesti kluba i španjolske reprezentacije.

Lamine Yamal - 2 Foto: Instagram

Unatoč slavi Yamal često ističe kako mu je obitelj najvažnija u životu. Posebno je vezan uz mlađeg polubrata Keynea, koji je posljednjih dana postao prava internetska senzacija zahvaljujući navijanju na Svjetskom prvenstvu.

Lamine Yamal - 5 Foto: Instagram

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U jednom od posljednjih intervjua Lamine je rekao kako mu je brat kao sin te da mu nijedna nagrada ne znači koliko trenutak kada ga vidi sretnog na tribinama. Upravo su njihove zajedničke fotografije i videozapisi među najgledanijim sadržajima vezanima za španjolsku reprezentaciju tijekom ovog Mundijala.

Njegova obitelj prošla je i vrlo teško razdoblje. U kolovozu 2024. godine njegov otac Mounir izboden je na parkiralištu u Mataróu. Srećom, preživio je napad i nakon nekoliko dana pušten je iz bolnice, dok je policija uhitila više osumnjičenih osoba. Događaj je duboko potresao mladog nogometaša, ali ga nije zaustavio na putu prema vrhu svjetskog nogometa.

Lamine Yamal - 9 Foto: Instagram

Osim nogometnim talentom, mladi Yamal naslovnice često puni i ljubavnim životom. Iza sebe već ima nekoliko medijski popraćenih ljubavnih priča, uključujući veze s influencericom Alex Padillom i argentinskom pjevačicom Nicki Nicole, a tko je posljednja dama o kojoj se pisalo da mu je djevojka, čitajte OVDJE.

Lamine Yamal - 4 Foto: Instagram

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