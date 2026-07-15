Naša influencerica zgrožena prizorom koji je našla nakon turista u vili koju iznajmljuje!

Prizori koji su ostali iza grupe britanskih turista u vili Hrvatice u zadarskom kraju šokirali su javnost, a video influencerice Veronike Barišić u samo nekoliko dana pregledan je više od 1,2 milijuna puta.

Prizori koje je na TikToku podijelila influencerica Veronika Barišić ostavili su bez teksta brojne korisnike društvenih mreža. Snimka njene obiteljske vile u zadarskom kraju nakon odlaska grupe britanskih turista u kratkom je roku postala viralna, prikupivši više od 1,2 milijuna pregleda i preko 45 tisuća lajkova.

Video prikazuje šokantno stanje luksuznog smještaja koji nakon boravka gostiju više nalikuje smetlištu nego vili za odmor. U kadrovima se vide prepune vreće smeća, razbacane plastične boce, limenke piva, kao i gomile prljave posteljine i odjeće razbacane po kamenoj terasi.

Veronika Barišić na TikToku - 2 Foto: Screenshot

Nakon snimki nereda, Veronika je bila vidno zgrožena prizorom koji ju je dočekao.

"Ovo je prava katastrofa", poručila je svojim pratiteljima, istaknuvši kako se s ovakvim situacijama ne susreće prvi put.

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"Podovi su ljepljivi od prolivenog piva, a da ne govorim o tome što su ostavili u čak tri WC-a. Ručnici su bili razbacani po cijeloj kući, po podovima, oko bazena, doslovno posvuda'', rekla je vidno uznemirena, dodajući kako se s ovakvim nemarom, prema njezinu iskustvu, najčešće susreću upravo kod gostiju iz Engleske.

Veronika Barišić na TikToku - 3 Foto: Screenshot

Objava je izazvala lavinu reakcija. U komentarima su brojni korisnici oštro osudili ponašanje gostiju i izrazili suosjećanje s vlasnicima apartmana i kuća za odmor.

"Svaka čast iznajmljivačima što oni dožive", napisala je jedna korisnica, dok je druga priznala: "Ja ne bih imala hrabrosti za iznajmljivanje."

Mnogi su istaknuli kako su domaći gosti, prema njihovim iskustvima, često uredniji od stranih turista. "Mi smo gospoda za većinu Zapada!", stoji u jednom od komentara.

Najviše pažnje privukao je komentar koji je prikupio više od osam tisuća lajkova, a u kojem je jedan korisnik predložio Veroniki da snimi verziju videa na engleskom jeziku kako bi postao viralan i izvan regije te pokazao kakvo ponašanje pojedini turisti ostavljaju za sobom.

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Ovaj slučaj, nažalost, nije usamljen. Samo nekoliko dana ranije javnost je zgrozila i snimka potpuno devastiranog apartmana u Novalji, također nakon boravka britanskih turista tijekom jednog od ljetnih festivala.

Viralna snimka iz zadarskog kraja ponovno je otvorila raspravu o odgovornosti gostiju, pravilima najma te potrebi za učinkovitijom zaštitom imovine hrvatskih iznajmljivača.

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