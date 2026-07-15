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Naša influencerica zgrožena prizorom koji je našla nakon turista u vili koju iznajmljuje!

Piše J. C., Danas @ 14:09 Zanimljivosti komentari
Veronika Barišić na TikToku - 1 Veronika Barišić na TikToku - 1 Foto: Screenshot

Prizori koji su ostali iza grupe britanskih turista u vili Hrvatice u zadarskom kraju šokirali su javnost, a video influencerice Veronike Barišić u samo nekoliko dana pregledan je više od 1,2 milijuna puta.

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