Pogledajte snimku! Splitska influencerica na plažu stigla helikopterom

Influencerica Ela Jerković nasmijala je pratitelje snimkom na kojoj na plažu stiže iskakanjem iz helikoptera uz duhoviti opis.

Splitska influencerica Ela Jerković ponovno je privukla pažnju svojih pratitelja nesvakidašnjom objavom na društvenim mrežama.

Ovoga puta pokazala je kako izgleda dolazak na plažu kada, barem u šali, "nema parkinga". Uz video je kratko napisala: "Nije bilo parkinga", dok je preko snimke stajao natpis: "Story nezaposlenog prijatelja u utorak popodne."

Na snimci se vidi crni helikopter koji lebdi nekoliko metara iznad mora uz samu obalu. U jednom trenutku Ela sjedi na otvorenim vratima letjelice, a zatim bez oklijevanja skače ravno u more. Nakon što je završila u vodi, helikopter nastavlja let iznad nje, stvarajući prizor koji izgleda kao scena iz akcijskog filma, a sve su snimali znatiželjni prolaznici koji su se nalazili na obližnjoj terasi kafića.

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Ela Jerković - 5 Foto: Instagram Screenshot

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Video završava kadrom u kojem Ela stoji u plićaku i maše prema helikopteru koji se udaljava, a cijela scena popraćena je humorističnim opisom koji je nasmijao njezine pratitelje. Iako je riječ o očito pažljivo organiziranom sadržaju za društvene mreže, objava je brzo privukla brojne reakcije upravo zbog spektakularnog načina na koji je influencerica "stigla" na plažu.

Ela Jerković - 1 Foto: Instagram Screenshot

Ela Jerković - 3 Foto: Instagram Screenshot

Ela je već godinama poznata po atraktivnim objavama s putovanja i luksuznih destinacija, a na društvenim mrežama prati je više stotina tisuća ljudi. Tijekom godina dijelila je prizore s egzotičnih putovanja, plivanja s morskim psima i brojnih avantura, pa ni ovaj neobičan dolazak helikopterom nije prošao nezapaženo.

Ela Jerković - 4 Foto: Instagram Screenshot

Hoće li netko uspjeti nadmašiti ovakav "problem s parkingom", ostaje za vidjeti, no jedno je sigurno – Ela je još jednom pronašla način da privuče pozornost i nasmije svoje pratitelje.

Lani je doživjela neugodno iskustvo u Amsterdamu, o čemu više čitajte OVDJE.

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