Prepoznajete li našu glazbenu divu? Prije slave izgledala je potpuno drukčije

Rijetka fotografija Zorice Kondže iz mladosti ponovno je privukla pažnju na društvenim mrežama, a mnogi su priznali da im je trebalo nekoliko trenutaka da shvate o kome je riječ.

Društvenim mrežama posljednjih se dana proširila rijetka fotografija Zorice Kondže nastala u njezinim mladim danima, a mnogi su priznali da je na prvi pogled nisu uspjeli prepoznati.

Na crno-bijeloj fotografiji jedna od naših najcjenjenijih pjevačica pozira s dugom tamnom kosom, vedrim osmijehom i izgledom koji se poprilično razlikuje od onoga na koji je publika navikla tijekom desetljeća njezine karijere. Upravo zato fotografija je izazvala brojne reakcije i komentare njezinih obožavatelja.

Iako se njezin stil tijekom godina mijenjao, mnogi su primijetili da je ono najvažnije ostalo isto – prepoznatljiva energija i karizma po kojima je Zorica Kondža godinama jedna od omiljenih domaćih glazbenica.

Zorica Kondža - 3 Foto: In Magazin

U komentarima su se nizale pohvale na račun njezina izgleda, ali i glasa koji ju je obilježio od samih početaka karijere.

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''Ajme Zore, lijepog li lica i vragolastog osmijeha, a tu je i glas slavuja'', napisao je jedan od pratitelja, dok su brojni drugi poručili kako ih je fotografija vratila u neka druga vremena.

Zorica Kondža - 1 Foto: In Magazin

Glazbeni put Zorice Kondže započeo je u rock sastavima, među kojima se posebno ističu legendarne Stijene, a kasnije je uspješno izgradila samostalnu karijeru tijekom koje je snimila niz hitova koji su i danas nezaobilazan dio domaće glazbene scene.

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Bez obzira na godine, Kondža i dalje nastupa pred vjernom publikom, a njezin moćan vokal i autentična interpretacija ostali su zaštitni znak po kojem je publika prepoznaje već desetljećima. Rijetka fotografija iz mladosti samo je podsjetila koliko je dug i uspješan bio njezin glazbeni put te još jednom izazvala simpatije brojnih obožavatelja.

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