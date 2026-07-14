Prepoznajete li našu glazbenu divu? Prije slave izgledala je potpuno drukčije

Rijetka fotografija Zorice Kondže iz mladosti ponovno je privukla pažnju na društvenim mrežama, a mnogi su priznali da im je trebalo nekoliko trenutaka da shvate o kome je riječ.
Društvenim mrežama posljednjih se dana proširila rijetka fotografija Zorice Kondže nastala u njezinim mladim danima, a mnogi su priznali da je na prvi pogled nisu uspjeli prepoznati.3 vijesti o kojima se priča ''znaš...'' Jelena Rozga za In Magazin otkrila hoće li nakon vjenčanja zadržati svoje prezime odlazak pionirke Preminula je Hrvatica koju pamtimo po velikom doprinosu hrvatskom povijesnom uspjehu podijelio fotke i snimke Jakov Jozinović pokazao gdje je proveo predah od svoje koncertne turneje i tko mu je pravio društvo!
Na crno-bijeloj fotografiji jedna od naših najcjenjenijih pjevačica pozira s dugom tamnom kosom, vedrim osmijehom i izgledom koji se poprilično razlikuje od onoga na koji je publika navikla tijekom desetljeća njezine karijere. Upravo zato fotografija je izazvala brojne reakcije i komentare njezinih obožavatelja.
Iako se njezin stil tijekom godina mijenjao, mnogi su primijetili da je ono najvažnije ostalo isto – prepoznatljiva energija i karizma po kojima je Zorica Kondža godinama jedna od omiljenih domaćih glazbenica.
Zorica Kondža - 3 Foto: In Magazin
U komentarima su se nizale pohvale na račun njezina izgleda, ali i glasa koji ju je obilježio od samih početaka karijere.
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''Ajme Zore, lijepog li lica i vragolastog osmijeha, a tu je i glas slavuja'', napisao je jedan od pratitelja, dok su brojni drugi poručili kako ih je fotografija vratila u neka druga vremena.
Zorica Kondža - 1 Foto: In Magazin
Glazbeni put Zorice Kondže započeo je u rock sastavima, među kojima se posebno ističu legendarne Stijene, a kasnije je uspješno izgradila samostalnu karijeru tijekom koje je snimila niz hitova koji su i danas nezaobilazan dio domaće glazbene scene.
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Bez obzira na godine, Kondža i dalje nastupa pred vjernom publikom, a njezin moćan vokal i autentična interpretacija ostali su zaštitni znak po kojem je publika prepoznaje već desetljećima. Rijetka fotografija iz mladosti samo je podsjetila koliko je dug i uspješan bio njezin glazbeni put te još jednom izazvala simpatije brojnih obožavatelja.
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