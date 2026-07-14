Hrvatski rukometni reprezentativac pohvalio se prinovom: Čestitke stižu sa svih strana

Hrvatski rukometni reprezentativac Dino Slavić podijelio je s pratiteljima jednu od najljepših životnih vijesti – on i supruga Lea Radošević postali su roditelji.

Hrvatski rukometni reprezentativac i vratar Dino Slavić (33) pohvalio se sretnim obiteljskim trenutkom. Na društvenim mrežama objavio je fotografiju iz rodilišta te otkrio da su on i supruga Lea Radošević dobili prvo dijete.

Uz fotografiju, koja prikazuje prve trenutke nove obitelji pri izlasku iz rodilišta, Slavić je stavio tek dva crvena srca, no to je bilo dovoljno da uslijedi val čestitki. Ispod objave ubrzo su se nanizale brojne poruke prijatelja, pratitelja i kolega iz rukometnog svijeta.

Dino Slavić i Lea Radošević - 2 Foto: Instagram

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Među onima koji su mu uputili lijepe želje našli su se i poznati sportaši poput Igora Dokmanovića i Ane Debelić, a čestitke su pristizale i na španjolskom, francuskom i engleskom jeziku od njegovih međunarodnih suigrača.

Dino Slavić i Lea Radošević - 3 Foto: Instagram

Dolazak prinove zaokružio je uspješnu godinu za 33-godišnjeg vratara. Slavić je ove godine bio dio hrvatske reprezentacije koja je na Europskom prvenstvu osvojila brončanu medalju, a nakon završetka sezone u francuskom Limogesu karijeru nastavlja u makedonskom GRK Ohridu, s kojim je potpisao ugovor do 2028. godine.

Dino Slavić i Lea Radošević - 4 Foto: Instagram

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