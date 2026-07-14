Jelena Rozga za In Magazin otkrila hoće li nakon vjenčanja zadržati svoje prezime

Nakon zapaženog nastupa na nedavno održanim Melodijama Jadrana, Jelena Rozga priredila je jedan od svojih najupečatljivijih koncerata na tvrđavi sv. Mihovila u Šibeniku. A kakva je jedna od najvećih zvijezda na ovim prostorima kad nije na sceni? Ako se vjenča, hoće li zadržati svoje prezime ili možda postati gospođa Huljić, otkrila je našem Gordanu Vasilju.

Postoje pozornice na kojima se nastupa, a postoje i one na kojima se ostvaruju želje. Na prepunoj tvrđavi sv. Mihovila, Jelena Rozga održala je jedan od njoj najdražih koncerata u bogatoj karijeri.

Jelena Rozga - 6 Foto: In Magazin

''Znaš kad nešto sanjaš onako godinama i gledaš sve koncerte stranih i domaćih izvođača, sve sam pratila i uvijek sam nekako sanjala joj kad ću ja, kad ću ja. Toliko sam sretna, opet su me rasplakali. Na drugoj pjesmi su svi već bili na nogama, nevjerojatno.'', kaže nam Jelena.

Svaki hit pratio je zbor Jelenine vjerne publike, koja je od prvih do posljednjih taktova pjevala zajedno s omiljenom pjevačicom, koja i nakon 30 godina na sceni najviše uživa na pozornici.

Jelena Rozga - 2 Foto: In Magazin

''Ja ću raditi ovaj posao dokle god to mene čini sretnom. Ja sam tako napravila i s baletom, ja sam 12 godina, od svoje sedme godine plesala klasični balet i živila sam da se ujutro probudim u šest i da obučem baletne papučice. U onom trenutku kad ja više nisam osjećala tu sreću, kad se ja više nisam htjela buditi i vježbati, ja sam rekla pa-pa, zbogom. Ja sam takva, kod mene ništa nema na pola.''

Jelena Rozga - 3 Foto: In Magazin

Nakon radnog ljeta jednu od najtraženijih zvijezda u regiji čeka i planiranje velike slavljeničke turneje, koju bi voljela zakazati sljedeće godine.

''Idemo korak po korak, sad treba napraviti spot za novu pjesmu pa ćemo još jednu novu pjesmu i još jednu novu pjesmu i na kraju krajeva radim na drugom akustičnom albumu, tako da treba i to sve posnimiti. Ima puno posla do kraja godine.''

A privatno neka želja?

''Imam sve što želim, imam svoj mir, imam ljubav.''

Šibenski koncert za pamćenje je zbog puta u Madrid propustio njezin dečko Ivan Huljić. Na pitanje planira li, ako dođe do vjenčanja, zadržati svoje prezime, pomalo iznenađena Jelena odgovara.

Jelena Rozga - 4 Foto: In Magazin



''Ne bih nikad promijenila svoje prezime. Znaš koliko sam vezana za svoju obitelj, tako da prezime svoje ne bih dirala, ne zato što sam poznata.''

A možda nadodati?

''Pa dobro, crtica pa. Ne znam, nisam razmišljala o tome, nismo došli do toga, tako da nisam trebala ni razmišljat o tome.''

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I dok na pozornici pršti od energije, privatno je poprilično mirna.

''Ja sam na bini aktivna i sad zamisli da sam sutra po kući non stop takva, to nije normalno. Ja sam privatno vrlo mirna, volim biti doma, volim prošetati, volim pogledat neki dobar film, radim stvari koje rade svi normalni ljudi. Jedem ono što mi mama skuha, lipo punjene paprike, pire krumpir i juhicu, di ćeš lipše od toga.''

A upravo zbog svojeg karaktera je već tri desetljeća omiljena u estradnim krugovima.

Jelena Rozga - 5 Foto: In Magazin

''Ne volim komentirat, ne volim se bavit tuđim životima, nisam takva, imam svoj život, imam puno svojih problema, tako da ne, zaista nema potrebe. Netko to ako voli neka radi, ja ne. Volim fer i pošteno u životu.''

Intervju s Jelenom tradicionalno ne može proći bez smiješnih situacija.

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''Što me udaraš s tim mikrofonom cilo vrime? A nema veze, oprostit ću, tebe volim.''

Za kraj smo ostavili i nekoliko kadrova snimljenih na generalnoj probi na koju je pristup imala samo ekipa In Magazina.

Jelena Rozga - 1 Foto: In Magazin

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