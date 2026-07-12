Jedna od najljepših žena 90-ih napokon se udala za ljubav svog života, čekali su čak 25 godina

Nakon 25 godina zajedničkog života, češka supermanekenka Eva Herzigová i talijanski poduzetnik Gregorio Marsiaj vjenčali su se na elegantnoj i intimnoj ceremoniji u Torinu.

Jedna od najpoznatijih svjetskih supermodela devedesetih, Eva Herzigová, udala se za dugogodišnjeg partnera Gregorija Marsiaja nakon čak 25 godina ljubavi. Češka ljepotica i talijanski poduzetnik svoju su vezu okrunili intimnim, ali iznimno elegantnim vjenčanjem u Torinu, gradu u kojem obitelj već godinama živi.

Svečani dan započeo je poslijepodnevnim crkvenim obredom u maloj crkvi San Vito na brežuljcima iznad Torina. Do oltara je 53-godišnju manekenku dopratio njezin otac, dok je mladoženja stigao u elegantnom tamnom odijelu, za upravljačem klasičnog Aston Martina iz 1989. godine, u društvu njihova tri sina.

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Eva Herzigová i Gregorio Marsiaj - 3 Foto: Profimedia

Za najvažniji dan u životu Eva je odabrala romantičnu haljinu boje slonovače modne kuće Lanvin. Prozračna kreacija u boho stilu s dubokim V-izrezom, lepršavim rukavima i plisiranim detaljima savršeno je pristajala njezinu prepoznatljivom nenametljivom stilu. Modnu kombinaciju upotpunila je bijelim sandalama s velikim mašnama i jednostavnim buketom od bijelog cvijeća, dok je kosu nosila podignutu u ležernu punđu.

Eva Herzigová i Gregorio Marsiaj - 4 Foto: Profimedia

Nakon crkvene ceremonije mladenci i uzvanici preselili su se u povijesnu jezgru Torina, gdje su građanski obred održali u impresivnoj dvorani Sala dei Plebisciti unutar barokne palače Palazzo Carignano, koja je inače zatvorena za javnost.

Eva Herzigová i Gregorio Marsiaj - 1 Foto: Profimedia

Proslava je završila svečanom večerom u slavnom restoranu Del Cambio, nositelju Michelinove zvjezdice, u društvu pedesetak najbližih članova obitelji, prijatelja te uzvanika iz svijeta mode i talijanskog poslovnog života. Iako se nagađalo da bi među gostima mogla biti i Naomi Campbell, slavna manekenka ipak nije prisustvovala ceremoniji.

Ljubavna priča Herzigove i Marsiaja započela je početkom 2000-ih, nakon što se upoznali preko zajedničkih prijatelja. Već više od dva desetljeća slove za jedan od najstabilnijih parova europske društvene scene. Zajedno imaju trojicu sinova – Georgea, Phillipa i Edwarda – a obiteljski život uglavnom su gradili daleko od reflektora, između Italije i drugih europskih destinacija. Upravo su njihovi sinovi imali posebnu ulogu na vjenčanju, prateći oca pri dolasku na ceremoniju.

Eva Herzigova - 5 Foto: Profimedia

Eva Herzigova i Gregorio Marsiaj (Foto: AFP) Foto: Afp

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Herzigová je svjetsku slavu stekla početkom devedesetih godina kao jedno od zaštitnih lica modne industrije i jedna od originalnih supermodela, surađujući s najvećim modnim kućama poput Versacea, Dolce & Gabbane, Diora, Chanela i Louis Vuittona. I danas, više od tri desetljeća nakon vrhunca karijere, ostaje jedno od najprepoznatljivijih imena modne scene.

Eva Herzigova i Gregorio Marsiaj (Foto: AFP) Foto: Afp

Eva Herzigova i Gregorio Marsiaj Foto: Profimedia

Fotografije novopečenih supružnika otkrivaju da je cijela ceremonija bila ispunjena osmijesima, zagrljajima i vidljivim emocijama.

Nakon 25 godina zajedničkog života, Eva Herzigová i Gregorio Marsiaj dokazali su da za ljubav nikada nije kasno te svoju dugogodišnju vezu okrunili elegantnim i intimnim vjenčanjem koje će zasigurno ostati jedan od najljepših društvenih događaja ovog ljeta.

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