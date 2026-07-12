Marko Grubnić u uskim kupaćim gaćicama pokazao tijelo kao od čelika!

Marko Grubnić javio se s odmora u Španjolskoj i pokazao isklesano tijelo u odvažnim crvenim kupaćim gaćicama.

Marko Grubnić posljednjih je dana uživao u Španjolskoj, a na društvenim mrežama pokazao je kako izgledaju njegovi ljetni dani.

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Modni stilist boravio je u društvu Maje Šuput, njezina sina Blooma i Momčila Gurovića, no nakon njihova odlaska nastavio je uživati u sunčanoj atmosferi.

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Na fotografijama koje je podijelio vidi se kako se opušta uz bazen, pliva i osvježava pod vanjskim tušem, ne skrivajući da mu godi ljetni odmor.

Marko Grubnić - 4 Foto: Marko Grubnić/Instagram

Marko Grubnić - 2 Foto: Marko Grubnić/Instagram

Najviše pažnje privukao je svojim odvažnim izdanjem. U minijaturnim crvenim kupaćim gaćicama istaknuo je isklesane trbušne mišiće, preplanuli ten i dugu kosu, dok je stajling upotpunio šeširom, sunčanim naočalama i upečatljivom torbicom.

Marko Grubnić - 1 Foto: Marko Grubnić/Instagram

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Kako je izgledao njegov dan na odmoru, pogledajte u galeriji.

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