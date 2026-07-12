Marko Grubnić u uskim kupaćim gaćicama pokazao tijelo kao od čelika!

Marko Grubnić javio se s odmora u Španjolskoj i pokazao isklesano tijelo u odvažnim crvenim kupaćim gaćicama.
Marko Grubnić posljednjih je dana uživao u Španjolskoj, a na društvenim mrežama pokazao je kako izgledaju njegovi ljetni dani.3 vijesti o kojima se priča ''zauvijek u našim srcima'' Objavljene su informacije o posljednjem ispraćaju kćeri poznatog hrvatskog fotografa čestitamo od srca! Naš novinarski par objavio najljepšu moguću vijest: ''Došao je baš na mamin rođendan!'' još traje istraga Influencerica poginula nakon pada s 27. kata nebodera, jedna slučajnost ledi krv u žilama
Galerija 20 20 20 20 20
Modni stilist boravio je u društvu Maje Šuput, njezina sina Blooma i Momčila Gurovića, no nakon njihova odlaska nastavio je uživati u sunčanoj atmosferi.
Pogledaji ovo Celebrity Mate Rimac partijao na Ultri bez djevojke, a mnogi su primijetili još jedan detalj!
Na fotografijama koje je podijelio vidi se kako se opušta uz bazen, pliva i osvježava pod vanjskim tušem, ne skrivajući da mu godi ljetni odmor.
Marko Grubnić - 4 Foto: Marko Grubnić/Instagram
Marko Grubnić - 2 Foto: Marko Grubnić/Instagram
Najviše pažnje privukao je svojim odvažnim izdanjem. U minijaturnim crvenim kupaćim gaćicama istaknuo je isklesane trbušne mišiće, preplanuli ten i dugu kosu, dok je stajling upotpunio šeširom, sunčanim naočalama i upečatljivom torbicom.
Marko Grubnić - 1 Foto: Marko Grubnić/Instagram
Objavu pogledajte OVDJE.
Pogledaji ovo Celebrity Holivudska glumica stigla u Hrvatsku! Posjetila je jedan od naših najljepših prirodnih dragulja
Kako je izgledao njegov dan na odmoru, pogledajte u galeriji.
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity O Ivani Knoll nakon utakmice Norveške i Engleske raspisali su se svjetski mediji, nije im promaknulo što je odjenula!
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Laura Gnjatović posebnim izdanjem opravdala titulu jedne od najljepših Hrvatica
Pogledaji ovo Celebrity Slovenska eurovizijska zvijezda o budućnosti tog natjecanja za naš portal: "Podržavam bojkot, ali...''