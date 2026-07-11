Svi prolaznici na špici gledali su što je u rukama nosio naš političar, evo koga su osim njega još uhvatili fotografi

U sam vrh vikend-zbivanja u Zagrebu ponovno se upisala omiljena subotnja špica, gdje su brojni poznati Hrvati iskoristili sunčano prijepodne za druženje, kavu i šetnju centrom grada.

Subotnja zagrebačka špica ni ovoga vikenda nije razočarala. Sunčano vrijeme i ugodne ljetne temperature izmamili su brojne Zagrepčane u središte grada, a među njima su se našla i dobro poznata lica s domaće javne scene.

Cvjetni trg, Bogovićeva ulica i okolne terase ponovno su postali mjesto susreta, druženja i modnog pokazivanja, dok su poznati Hrvati uživali u ispijanju kave, šetnji i razgovoru s prijateljima. Kao i uvijek, nije nedostajalo zanimljivih modnih kombinacija – od ležernih ljetnih izdanja do elegantnih stajlinga koji su privlačili poglede prolaznika.

Mirela Holy Foto: Josip Moler/Cropix

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Posebnu pozornost prolaznika privukao je političar Mirando Mrsić, koji je centrom Zagreba prošetao noseći buket cvijeća.

Mirando Mrsić Foto: Josip Moler/Cropix

Fotografi su bili na pravom mjestu u pravo vrijeme te zabilježili brojna poznata lica koja su iskoristila subotnje prijepodne za opuštanje u centru metropole.

Luka Bebić Foto: Josip Moler/Cropix

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Tko je sve prošetao zagrebačkom špicom ove subote i kakve su modne kombinacije odabrali, pogledajte u našoj fotogaleriji.

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