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u šetnji zagrebom

Svi prolaznici na špici gledali su što je u rukama nosio naš političar, evo koga su osim njega još uhvatili fotografi

Piše J. C., Danas @ 18:02 Celebrity komentari
Mirando Mrsić Mirando Mrsić Foto: Josip Moler

U sam vrh vikend-zbivanja u Zagrebu ponovno se upisala omiljena subotnja špica, gdje su brojni poznati Hrvati iskoristili sunčano prijepodne za druženje, kavu i šetnju centrom grada.

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