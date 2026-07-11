Influencerica poginula nakon pada s 27. kata nebodera, jedna slučajnost ledi krv u žilama

Šokantna vijest stigla je iz Dubaija, gdje je u 28. godini života preminula brazilska influencerica i manekenka Kauana Bilhar nakon pada s 27. kata nebodera, a okolnosti tragedije još uvijek nisu razjašnjene.

Brazilska influencerica i manekenka Kauana Bilhar preminula je nakon pada s 27. kata nebodera u Dubaiju, piše New York Post.

Okolnosti njezine smrti još uvijek nisu razjašnjene, a vlasti istražuju radi li se o nesreći, samoubojstvu ili kaznenom djelu. Jeziva je slučajnost da je i Kauana imala 27 godina.

Kauana Bilhar - 7 Foto: Instagram

Tužnu vijest potvrdila je njezina majka Darla Bilhar, koja se od kćeri oprostila emotivnom objavom na društvenim mrežama.

"Nema riječi kojima bi se opisala čežnja koju si ostavila iza sebe. Danas više nisi uz mene, kao što sam sanjala, ali živjet ćeš u meni zauvijek. Beskrajno te volim, djevojčice moja. Do dana kada se ponovno sretnemo", napisala je shrvana majka.

Kauana Bilhar - 10 Foto: Instagram

Kauana Bilhar - 11 Foto: Instagram

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Prema pisanju brazilskog Globa, točan datum smrti zasad nije poznat. Vijest o tragediji obitelji je prenijela Kauanina partnerica Barbara Abrantes, koja je u trenutku nesreće bila s njom. Par je nedavno objavio da su se zaručile, a sretnu vijest podijelile su i sa svojim pratiteljima na Instagramu.

Kauana Bilhar - 6 Foto: Instagram

Kauana Bilhar - 5 Foto: Instagram

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Majka pokojne influencerice otputovala je u Dubai kako bi razgovarala s istražiteljima i organizirala prijevoz tijela u Brazil. U međuvremenu je zamolila javnost za poštovanje nakon što su njezinu objavu preplavili negativni komentari.

"Sa slomljenom dušom progovaram. Moja kći zaslužuje poštovanje", poručila je.

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Sudeći prema objavama na Instagramu, gdje ju je pratilo više od 22 tisuće ljudi, Kauana Bilhar posljednjih je nekoliko mjeseci živjela u Dubaiju, odakle je redovito dijelila fotografije i trenutke iz svakodnevnog života.

Kauana Bilhar - 2 Foto: Instagram

Kauana Bilhar - 1 Foto: Instagram

Istraga o okolnostima njezine smrti i dalje je u tijeku.

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